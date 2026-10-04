محافظ أسوان يوجه بإيفاد قافلتين طبيتين شهرياً لبدو العربان في وادي العلاقي

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بإيفاد قافلتين طبيتين إلى قرية وادى العلاقى ، والتى تقع على بعد 180 كم من مدينة أسوان.

وذلك لتقديم خدمات طب الأسرة والتطعيمات بالمجان لبدو العربان من أهالى القرية ، بما يسهم فى تلبية إحتياجاتهم الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم .

توفير الخدمات الطبية للمناطق النائية

وفى هذا الإطار ، أوضح الدكتور أحمد حماد نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان ، بأنه بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، يتم بشكل مستمر الحرص على توفير الخدمات الطبية والعلاجية لأهالى المحافظة بمختلف القرى والمناطق ، وخاصة المناطق النائية ، وذلك ضمن جهود الدولة للتوسع فى إتاحة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .

قوافل طبية لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل



وأشار الدكتور أحمد حماد إلى أن تنظيم القوافل الطبية يأتى فى إطار حرص فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان على الوصول بالخدمات الطبية إلى المواطنين فى أماكن إقامتهم ، وخاصة أهالى القرى المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، مع تقديم خدمات طب الأسرة والتطعيمات بالمجان ، بما يضمن حصول المواطنين على الرعاية الصحية بصورة ميسرة ومنتظمة .

إستمرار المتابعة لتلبية إحتياجات المواطنين الصحية

وأكد نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان إستمرار التنسيق والتعاون مع محافظة أسوان لتنفيذ القوافل والفعاليات الطبية بمختلف القرى والمناطق المستهدفة ، بما يساهم فى تلبية الإحتياجات الصحية للمواطنين ، ودعم جهود الدولة للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى المحافظة .