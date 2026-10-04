قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية: مؤتمر ومعرض الحج أوائل نوفمبر بهدف تطوير منظومة الخدمات
القبض على فتاة سرقت هاتف محمول من سيدة بالإسكندرية
متى تسحب شركة الكهرباء العداد ؟ في 8 حالات وهذه خطوات تغييره
مدبولي: الاستثمار في البنية التحتية ضرورة لتمكين القطاع الخاص وخلق فرص عمل للشباب
استقرار نسبي .. سعر الذهب عيار 21 يسجل 6130 جنيها
رقية السادات لـ"صدى البلد" : بابا أخطأ حينما وثق في الجماعات الإسلامية.. فيديو
النقل: الجامعة الدولية لهندسة وتكنولوجيا النقل مركز إقليمي للتعليم والتدريب والبحث التطبيقي
مشروع كامب نو الجديد لبرشلونة بقيمة 1.8 مليار يورو.. أرقام ضخمة وسعة تصل إلى 105 آلاف متفرج
نجم الأهلي يوجه نصيحة لـ حسام حسن
الرقابة المالية: عقود التمويل العقاري تنخفض إلي 7945 خلال 6 أشهر
محمد زكريا يتوج ببطولة السويد المفتوحه للاسكواش
3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بإيفاد قافلتين طبيتين شهرياً لبدو العربان في وادي العلاقي

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بإيفاد قافلتين طبيتين إلى قرية وادى العلاقى ، والتى تقع على بعد 180 كم من مدينة أسوان.

 وذلك لتقديم خدمات طب الأسرة والتطعيمات بالمجان لبدو العربان من أهالى القرية ، بما يسهم فى تلبية إحتياجاتهم الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم  .

توفير الخدمات الطبية للمناطق النائية
وفى هذا الإطار ، أوضح الدكتور أحمد حماد نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان ، بأنه بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، يتم بشكل مستمر الحرص على توفير الخدمات الطبية والعلاجية لأهالى المحافظة بمختلف القرى والمناطق ، وخاصة المناطق النائية ، وذلك ضمن جهود الدولة للتوسع فى إتاحة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم  .

قوافل طبية لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل


وأشار الدكتور أحمد حماد إلى أن تنظيم القوافل الطبية يأتى فى إطار حرص فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان على الوصول بالخدمات الطبية إلى المواطنين فى أماكن إقامتهم ، وخاصة أهالى القرى المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، مع تقديم خدمات طب الأسرة والتطعيمات بالمجان ، بما يضمن حصول المواطنين على الرعاية الصحية بصورة ميسرة ومنتظمة .

إستمرار المتابعة لتلبية إحتياجات المواطنين الصحية
وأكد نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان إستمرار التنسيق والتعاون مع محافظة أسوان لتنفيذ القوافل والفعاليات الطبية بمختلف القرى والمناطق المستهدفة ، بما يساهم فى تلبية الإحتياجات الصحية للمواطنين ، ودعم جهود الدولة للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى المحافظة  .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

ترشيحاتنا

ياسمين عز

الله يرحم لما كنت بتستأذن عشان تغيره.. ياسمين عز تنتقد مدرب البرتغال بسبب كريستيانو رونالدو

الإعلامية ياسمين عز

ياسمين عز: البنزين قد يشهد زيادة.. والحكومة مطالبة بخطة لمواجهة ارتفاع الأسعار

الأدوية

علي عوف: نستهدف تثبيت أسعار الأدوية حتى نهاية 2026.. وزيادة السعر مرتبطة بالدولار

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد