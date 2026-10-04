حملات مكثفة للنظافة والإنارة ورفع الإشغالات والتعديات بأسوان

واصل العاملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بناءً على توجيهات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، تكثيف جهودهم الميدانية بمختلف القرى، من خلال تنفيذ عدد من الأعمال والخدمات اليومية، والتعامل الفوري مع المخالفات والتعديات، وتكثيف أعمال النظافة والإنارة والصيانة ورفع الإشغالات، وذلك بإشراف محمد محمود ربيع، نائب رئيس المدينة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والقرى التابعة لها.

لقاءات جماهيرية ومتابعة الخدمات بقرى قطاع الكوبانية

وفي قرية غرب أسوان، تم عقد لقاء مع المواطنين بقرى قطاع الكوبانية للاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم، والعمل على توضيح الإجراءات اللازمة بشأنها، إلى جانب متابعة أعمال صيانة وإنارة أعمدة ومحولات الإنارة بنطاق القرية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

أعمال نظافة وصيانة شبكات المياه والصرف بقرى وادي كركر

وفي قرى وادي كركر، تمت متابعة أعمال النظافة والجرد وري الأشجار، مع تنفيذ أعمال إصلاح كسورات المياه وصيانة مناهل الصرف الصحي، بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة وإنارة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بالقرية.

إزالة تعديات وبروزات مخالفة وتحسين الإنارة بحي شرق المدينة

وفي حي شرق المدينة، تم تنفيذ أعمال إزالة للتعديات على الطريق العام بمنطقة أرض الجميلي، إلى جانب إزالة البروز غير المرخص أمام محلات السكة الحديد بطريق السماد، كما تمت متابعة أعمال صيانة وتركيب كشافات الإنارة بطريق السماد وكوبري الإسعاف وأسامة والحصايا ومنطقة معسكر الشباب، بما يدعم تحسين مستوى الإنارة وتأمين حركة المواطنين والمركبات بهذه المناطق.



إزالة حالة تعدٍ في المهد ووقف أعمال بناء بدون ترخيص بحي جنوب

وفي حي جنوب المدينة، تم تنفيذ إزالة فورية لتعدٍ في المهد على مساحة 100 متر بمنطقة المحمودية، مع إيقاف أعمال مبانٍ بدون ترخيص في حالتين، ومصادرة مواد ومعدات البناء، وذلك بحضور أحمد عبد الراضي، نائب رئيس المدينة، وشرطة المرافق، كما تم تنفيذ أعمال مصادرة لفوامات النباشين بطريق السادات، وضبط حفار يعمل بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

متابعة شبكات الصرف والإنارة بالصداقة الجديدة

وفي حي الصداقة الجديدة، تمت متابعة أعمال تطهير شبكة الصرف الصحي الرئيسية بالحي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لأعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بمنطقة الجزيرة والصداقة الجديدة والإسكان المميز.

حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات بحي غرب المدينة

وفي حي غرب المدينة، تم تنفيذ حملات لرفع الإشغالات بعدد من المناطق بنطاق الحي، أسفرت عن مصادرة عربة كارو خاصة بالنباشين، إلى جانب مصادرة ورفع عربة حنطور متهالكة ومركونة خلف نادي المهندسين، كما تم إزالة كشك بدون ترخيص بميدان الجزيرة، وإيقاف أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص خلف المحكمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.