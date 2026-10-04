لاشين يشيد بمشروع المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، آخر مستجدات مشروع المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة، وبحث خطط التوسع في التنمية الصناعية والاستثمارية بالمحافظة.

ويأتي ذلك في ضوء توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية.

إشادة بجهود المستثمرين ودعم التنمية الصناعية

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالجهود المبذولة من جمعية المستثمرين بأسوان وشركة المستثمرين للتطوير الصناعي والعقاري، وما تحقق من خطوات ملموسة في مشروع المنطقة الصناعية بأسوان الجديدة، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة قوية لمسيرة التنمية الصناعية في صعيد مصر، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وثمن المحافظ الجهود التي يبذلها أعضاء مجلس إدارة الشركة برئاسة سطوحي مصطفى، لافتًا إلى أن دور الجمعية والشركة يمثل إسهامًا وطنيًا وتنمويًا ملموسًا، وأن نجاح هذه التجربة من شأنه أن يفتح مجالات أوسع أمام الاستثمارات الصناعية في أسوان وجنوب الصعيد.

توجيهات بالإسراع في التنفيذ واختيار الصناعات ذات القيمة المضافة

وطرح المهندس عمرو لاشين خلال اللقاء مجموعة من المقترحات والتوجيهات الداعمة للمشروع، مشددًا على أهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، والاهتمام بكفاءة المرافق والخدمات، مع ضرورة اختيار الصناعات ذات القيمة المضافة والقدرة التصديرية، إلى جانب تدريب وتأهيل العمالة المحلية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

وأكد أن المحافظة ستظل شريكًا وداعمًا لكل استثمار جاد يساهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل وتعظيم الاستفادة من مواردها وموقعها الاستراتيجي، ووضع عاصمة الاقتصاد الإفريقي على خريطة الصناعة والاستثمار المحلي والدولي، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين أجهزة الدولة ومجتمع المستثمرين والقطاع الخاص لتحقيق نقلة نوعية في مجال الصناعة بالمحافظة.

450 مصنعًا مستهدفًا وتوفير 20 ألف فرصة عمل

ومن جهته، أوضح سطوحي مصطفى أن المشروع يقام في مرحلته الأولى على مساحة 100 فدان، مع استهداف التوسع ليصل إجمالي المساحة إلى 200 فدان على مرحلتين، بإجمالي عدد مصانع مستهدف يقارب 450 مصنعًا عند اكتمال المرحلتين.

وأضاف أن المشروع يستهدف توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و15 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا واسعًا، ويساهم في خلق فرص حقيقية أمام الشباب ودعم المجتمع المحلي.



مجتمع صناعى متكامل بمعايير عالمية

وأكد أن رؤية المشروع تتجاوز إنشاء منطقة صناعية بالمفهوم التقليدي، لتستهدف إقامة مجتمع صناعي متكامل وفقًا لأعلى المعايير العالمية في التخطيط والبنية الأساسية والمرافق والخدمات والإدارة والتشغيل والأمن والسلامة والاستدامة البيئية، بما يعزز قدرة أسوان على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

بحث إقامة مناطق صناعية جديدة على مساحة 500 فدان

وشهد اللقاء بحث التعاون لفتح آفاق جديدة لإقامة وتطوير مناطق صناعية بمحافظة أسوان على مساحة تصل إلى 500 فدان، بما يدعم خطط التوسع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، ويتيح فرصًا جديدة أمام المستثمرين، ويساهم في زيادة القاعدة الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل.

دعم الاستثمار وتذليل التحديات أمام المشروعات

وتواصل محافظة أسوان جهودها لدعم ملف الاستثمار والصناعة، والتواصل المباشر مع المستثمرين، ومتابعة المشروعات والعمل على تذليل التحديات التي تواجهها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يدعم تحويل المقومات الاقتصادية والاستراتيجية التي تتمتع بها المحافظة إلى مشروعات إنتاجية وفرص عمل حقيقية.

وأكد اللقاء أن الطموح خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتقال بأسوان إلى مرحلة جديدة من التنمية، بحيث لا تقتصر مكانتها على مقوماتها السياحية والتاريخية، وإنما تمتد لتصبح مركزًا صناعيًا واستثماريًا وتصديريًا في جنوب مصر، وبوابة للمنتجات المصرية نحو الأسواق الإفريقية والعربية والدولية.