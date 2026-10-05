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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أعمال التطوير والتجميل بطريق السادات.. لمسات جمالية تعزز من جاذبية المحاور الحيوية بأسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير والتجميل الجارية من خلال زيادة المسطحات الخضراء وتكثيف الزراعات والتشجير بأحد الميادين الواقعة بالمنطقة المواجهة للمدينة الشبابية ، والذى يأتى ضمن 4 ميادين بمشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات ، أحد المحاور الحيوية بمدينة أسوان ، والذى يشهد حالياً نقلة حضارية متكاملة .

ويأتى ذلك فى ضوء مستهدفات رؤية أسوان 2040 للحفاظ على المظهر الحضارى وتعزيز جودة الحياة .

أعمال متكاملة للتشجير والتجميل بطريق السادات
وخلال الجولة ، تابع المهندس عمرو لاشين ما تم تنفيذه من أعمال زراعات وتشجير وتنسيق للمسطحات الخضراء بالميادين وعلى جانبى طريق السادات ، مؤكداً أن أعمال التطوير تتضمن تنفيذ منظومة متكاملة للإرتقاء بالمظهر الجمالى للطريق من خلال توزيع الزراعات والمسطحات الخضراء بصورة متناسقة ، بما يضفى لمسات جمالية مميزة ويعزز من القيمة البصرية للموقع .

لمسات جمالية تعزز من جاذبية أحد المحاور الحيوية


وأشار محافظ أسوان إلى أن أعمال تطوير وتجميل ميادين طريق السادات تستهدف تحقيق التكامل بين أعمال البنية الأساسية والتنسيق الحضارى ، بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى شكل أحد المحاور الرئيسية بالمدينة ، ويعزز من جاذبيته ومظهره العام ، مع إضفاء طابع بصرى راقى يتناسب مع المكانة السياحية لمدينة أسوان كعروس للمشاتى وأحد أهم المقاصد السياحية فى مصر والعالم .

إشادة بجهود فرق العمل فى تنفيذ الرؤية الجمالية
وأعرب المهندس عمرو لاشين عن تقديره وشكره لفريق العمل القائم على تنفيذ أعمال التشجير والتجميل ، بإشراف المهندس محمد حسن مدير عام إدارة الحدائق ، وبمشاركة المهندسين والعاملين بالإدارة ، مشيداً بما يبذلونه من جهود ميدانية وسواعد عاملة لترجمة الرؤية الجمالية إلى واقع ملموس ، والحفاظ على الصورة الحضارية المميزة لمدينة أسوان .

دعم مستهدفات رؤية أسوان 2040 للارتقاء بالمظهر الحضارى
وأوضح عمرو لاشين أن هذه الأعمال تأتى فى إطار مستهدفات رؤية أسوان 2040 للحفاظ على الهوية والمظهر الحضارى للمدينة ، وتعظيم الاستفادة من المقومات الجمالية والسياحية التى تتمتع بها ، بما يسهم فى تحسين الصورة الذهنية لأسوان ، والإرتقاء بمستوى الخدمات والمرافق والمناطق الحيوية ، وتحقيق نقلة حضارية متكاملة تواكب مكانتها كوجهة سياحية عالمية .
 

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