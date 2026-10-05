منطقة أسوان الأزهرية تنظم احتفالية بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر.. صور

نظمت منطقة أسوان الأزهرية، اليوم الإثنين، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بقاعة معهد الإمام الشعراوي، في أجواء وطنية عكست اعتزاز أبناء الأزهر الشريف ببطولات القوات المسلحة المصرية، وما سطّره أبطال أكتوبر من ملاحم خالدة في تاريخ الوطن.

جاء ذلك بحضور سيد طه، مدير عام منطقة أسوان الأزهرية، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور نادي الأزهري، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بنين وبنات بأسوان، وفضيلة الدكتور محمد حازم، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، وفضيلة الشيخ محمد عبد العزيز، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بأسوان، وفضيلة الشيخ محمد حفني، مدير عام منطقة وعظ أسوان، إلى جانب عدد من قيادات المنطقة والعاملين والطلاب.

نصر أكتوبر

وتضمن الاحتفال الذي نظمته إدارة رعاية الطلاب بالتنسيق والتعاون مع العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة، عددًا من"الفقرات الشعرية والفنية، بمشاركة طلاب المعاهد الأزهرية، الذين عبّروا عن اعتزازهم بتاريخ وطنهم، وقدموا فقرات أكدت قيم الانتماء والوفاء والتضحية.

وأكد الحضور أن إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر يأتي ترسيخًا لقيم الوطنية والانتماء لدى النشء، وتعريفًا للأجيال الجديدة بما قدمه أبناء مصر من تضحيات وبطولات، وتعزيز وعيهم بتاريخ مصر ومكانتها، بما يتسق مع رسالة الأزهر الشريف في بناء وعي الطلاب، وتعزيز القيم الوطنية والأخلاقية لديهم.