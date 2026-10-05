أسوان.. 121 نشاطا متنوعا لتعزيز الوعي والارتقاء بجودة حياة المواطنين

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وحدة السكان بالمحافظة خلال شهر سبتمبر الجارى بمختلف المراكز والمدن، والتى شهدت تنفيذ 121 نشاطًا متنوعًا إستفاد منها نحو 8500 مستفيد من الأطفال والشباب والأسر من الجنسين، وذلك فى إطار دعم جهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية، وتعزيز الوعى المجتمعى، وتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين حيث يأتى ذلك فى ظل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضية السكانية .

دعم جهود الدولة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

وتأتى هذه الجهود فى إطار الرعاية المباشرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبدعم فنى متواصل من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، بهدف المساهمة فى خفض معدلات النمو السكانى، وتحسين الخصائص السكانية، ودعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 – 2030)، بما يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رصد الإحتياجات السكانية وتحديد أولويات التدخل



ومن جانبها ، أوضحت رانيا مغربى، مدير وحدة السكان بمحافظة أسوان، أن الوحدة واصلت تنفيذ سلسلة من المبادرات والأنشطة التنموية، عقب رصد المشكلات والإحتياجات السكانية بمختلف المراكز والقرى، وتحديد أولويات التدخل بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات التنفيذية والشريكة، بما يضمن سرعة وضع الحلول المناسبة من خلال المبادرات المجتمعية، ودعم محاور الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وتحقيق الاستجابة الفاعلة للقضية السكانية.

مبادرات توعوية لتنمية المهارات وتعزيز المشاركة المجتمعية

وفى إطار محاور الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، نفذت وحدة السكان عددًا من المبادرات، من أبرزها "صحتك تهمنا"، و"يلا نشتغل"، و"المسئولية الرقمية"، و"نحو جيل واعى"، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات التوعوية التى استهدفت رفع مستوى الوعى المجتمعى، وتنمية المهارات والقدرات، وتعزيز المشاركة الإيجابية للأطفال والشباب والأسر فى جهود التنمية .

دعم المرأة وتعزيز الاستقرار الأسرى

وفى إطار دعم المرأة المصرية وتعزيز إستقرار الأسرة، واصلت وحدة السكان تنفيذ مبادرة "رفقًا بالقوارير"، والتى تستهدف نشر ثقافة الإستقرار الأسرى، وتعزيز الوعى بحقوق المرأة، وترسيخ القيم الإيجابية داخل المجتمع ، بما يدعم بناء أسرة أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات الإجتماعية والإقتصادية .

تكامل الجهود لتحقيق الإستجابة الفاعلة للقضية السكانية

وتواصل وحدة السكان بالمحافظة جهودها فى تنفيذ البرامج والمبادرات المرتبطة بالقضية السكانية، من خلال التنسيق المستمر مع الوحدات المحلية والجهات التنفيذية والمجتمع المدنى، بما يسهم فى تحويل القضايا والإحتياجات السكانية إلى تدخلات ومبادرات واقعية، تعزز المشاركة المجتمعية وتدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة .