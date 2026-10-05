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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود القومى للمرأة لتمكين السيدات والفتيات وتعزيز الوعى المجتمعى

جهود المجلس القومى للمرأة
جهود المجلس القومى للمرأة
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تقديم كامل الدعم لإنجاح جهود وأنشطة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بقيادة ثناء سليمان القائم بأعمال مقررة الفرع لتمكين السيدات والفتيات إقتصاديًا وإجتماعيًا، وتعزيز الوعى المجتمعى لديهن من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية متنوعة، خاصة داخل القرى المستهدفة بالمبادرات التنموية.

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقًا لمستهدفات رؤية مصر  2030، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى البشر .

اليوم التدريبى لحملة "طرق الأبواب" لتعزيز الوعى المجتمعى

وفى هذا الصدد ، نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان اليوم التدريبى لحملة " طرق الأبواب " ضمن مبادرة “ معًا بالوعى نحميها”، التى تحظى برعاية السيدة إنتصار السيسى، حرم رئيس الجمهورية ، واستهدفت 47 من الرائدات وواعظة من مديرية الأوقاف بالمحافظة وذلك بهدف رفع الوعى بالعديد من القضايا المجتمعية وتعزيز قدرة الرائدات والواعظات على نقل الرسائل التوعوية إلى السيدات والفتيات بمختلف القرى والمناطق المستهدفة .

وتضمنت الحملة مجموعة متنوعة من الرسائل الهادفة إلى ترسيخ السلوكيات الإيجابية من بينها التوعية بأهمية التصدى للشائعات والمعلومات المضللة ، والحفاظ على الأمن الرقمى والخصوصية ، وتعزيز الهوية الوطنية وإعلاء قيم الولاء والإنتماء ، إلى جانب التوعية بقضايا الأسرة والتماسك الأسرى، ومناهضة العنف ضد المرأة .

500 جلسة دوار بـ70 قرية للتوعية بقضايا الأسرة

كما نفذ فرع المجلس القومى للمرأة ، بالتعاون مع ممثلى مديرية الأوقاف 500 جلسة دوار داخل 70 قرية بمركزى كوم أمبو وإدفو ، إستفادت منها نحو 25 ألف سيدة ، حيث تناولت الجلسات عددًا من القضايا والموضوعات المرتبطة بالأسرة والمجتمع ، وفى مقدمتها مخاطر الزواج المبكر ، والعنف ، ومخاطر ختان الإناث ، فضلاً عن التوعية بآثار الزيادة السكانية ، وتأتى هذه الجلسات فى إطار الجهود الرامية إلى الوصول بالرسائل التوعوية إلى السيدات داخل القرى والمناطق المستهدفة ، وفتح قنوات مباشرة للحوار حول القضايا التى تمس الأسرة المصرية وإستقرارها .

45 جلسة للتثقيف المالى ضمن مشروع “ تحويشة ”

وفى إطار دعم التمكين الإقتصادى للسيدات والفتيات ، تم تنفيذ 45 جلسة للتدريب على التثقيف المالى داخل 15 قرية بمركز كوم أمبو، شملت قرى: سلوا قبلى، سلوا بحرى، الكاجوج، الشبيكة، الحجندية، العباسية، البصالى، التوفيقية، الصدقية، 7 قبلى، الأحمدية، حجازة، العتمور المستجد، العتمور بحرى، والمنشية شرق، وذلك ضمن أنشطة مشروع الإدخار والإقراض "تحويشة " .

واستهدفت جلسات التثقيف المالى نحو 1350 سيدة وفتاة، من خلال رفع الوعى بمفاهيم الإدخار والإدارة الرشيدة للموارد المالية، وتشجيع السيدات على الإستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز قدرتهن على إدارة مشروعاتهن وتحسين أوضاعهن الإقتصادية .

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