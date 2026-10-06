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رقص مبتذل.. حبس شاب ارتدى ملابس نسائية فى فيديوهات على السوشيال ميديا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رقص مبتذل.. حبس شاب ارتدى ملابس نسائية فى فيديوهات على السوشيال ميديا

الشاب
الشاب
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على الفجور.

تفاصيل الواقعة 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يحرض على الفجور.

وقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن إرتدائه ملابس نسائية والرقص بصورة مبتذلة والتحريض على الفجور بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة وبحوزته هاتف محمول “بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”.

وبمواجهته اعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 



 

جهات التحقيق المختصة حبس شخص التحريض على الفجور

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