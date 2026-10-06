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كسرا كالون الباب وهربا.. محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمصر القديمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كسرا كالون الباب وهربا.. محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمصر القديمة

الإعلامي الراحل وائل الابراشي
الإعلامي الراحل وائل الابراشي

شهدت منطقة الفسطاط بدائرة قسم شرطة مصر القديمة واقعة محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، عقب إقدام شخصين على كسر كالون الباب الرئيسي للشقة أثناء غياب أرملته، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية لمعاينة الموقع.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من السيدة سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل، أفادت فيه بتلقيها اتصالا هاتفيا من جارتها ينبهها لمحاولة شخصين دخول الشقة، عقب ذلك استفسرت الجارة من الشخصين عن سبب تواجدهما، ليغادرا المكان فورا عقب انكشاف أمرهما.

وانتقلت قوة أمنية فور البلاغ إلى مكان الواقعة، حيث أثبتت المعاينة وجود تلفيات وكسر بكالون باب الشقة، وقامت أرملة الراحل بتغييره عقب انتهاء المعاينة، 
وحررت محضرا رسميا اتهمت فيه محامي شقيقة زوجها الراحل وشخصا آخر بمحاولة الاقتحام عنوة، موضحة وجود نزاعات وقضايا متبادلة بينها وبين شقيقة زوجها ونجل شقيقتها الأخرى على ملكية الشقة.

وتكثف مباحث قسم شرطة مصر القديمة جهودها من خلال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار لوقوف على كافة تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وائل الابراشي اقتحام مصر القديمة الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية

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