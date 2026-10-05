وزير الداخلية الأسبق يكشف كواليس اقتحام السجون 2011 من حزب الله وحماس وتهريب المساجين

كشف اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل اقتحام السجون خلال أحداث عام 2011، وما رافقها من عمليات كسر للبوابات وتهريب عدد من المساجين.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع على قناة «صدى البلد»: «اللواء عمر سليمان قال إن وقت اقتحام السجون في 2011 كان هناك بعض العناصر من حماس وحزب الله نفذوا من الحدود ، ونزلت أعرف القصة»».

وأضاف: «العناصر دي دخلت الساعة 1 بالليل ومعاهم جرافات وكسروا البوابات وكانوا مغطيين وجههم ومعاهم سلاح»

وأوضح: «دخلوا السجون وقالوا أين حزب الله وحماس المساجين قالوا في المكان الفلاني كسروا الزنازين وهربوهم، كان من ضمنهم محمد مرسي والكتناتني والطريق الصحراوي يومها كان كله بدل زرقاء، وصلوا إلى 23 ألف مسجون وهناك بعض المساجين رجعوا إلى السجون تاني والإخوان بدأت تضرب الأقسام».