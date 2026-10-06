من الدواجن بـ90 جنيهًا إلى السكر بـ25.. «سوبر توفير» تتحرك لتخفيف أعباء المواطنين

يواصل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التوسع في شبكة منافذه التجارية تحت اسم "سوبر توفير"، باعتبارها إحدى الحلقات الرئيسية التي تربط بين منظومة الإنتاج والتخزين والتوزيع ووصول السلع إلى المواطنين بمختلف المحافظات، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

وتأتي منظومة "سوبر توفير" ضمن استراتيجية متكاملة يتبناها جهاز مستقبل مصر تستهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية، وضمان انتظام الإمدادات، وتقليل حلقات التداول، وإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار تنافسية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بملف الأمن الغذائي.

1525 منفذ على مستوى الجمهورية

شهدت شبكة "سوبر توفير" توسعًا ملحوظًا خلال عام 2026، حتى وصل عدد المنافذ لـ 1525 منفذ في جميع المحافظات، والذي يعكس توجه الجهاز نحو توسيع نطاق الوصول إلى المواطنين وتعزيز قدرته على ضخ السلع في الأسواق بمختلف المحافظات.

ويعتمد نموذج "سوبر توفير" على توفير السلع الأساسية بكميات منتظمة، مع الاستفادة من شبكة التوزيع التابعة لجهاز مستقبل مصر في إيصال المنتجات إلى منافذ البيع، بما يدعم استقرار المعروض ويعزز قدرة المنظومة على الاستجابة لاحتياجات السوق.

تدخلات مباشرة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء

شهدت منافذ "سوبر توفير" خلال عام 2026 عددًا من المبادرات والطرح المباشر للسلع بأسعار مخفضة، في إطار جهود زيادة المعروض والوصول المباشر إلى المواطنين.

وفي يوليو الماضي، أطلق جهاز مستقبل مصر مهرجان التسوق الأول «خير مصر لأهل مصر» عبر منافذ "سوبر توفير" بمختلف المحافظات، متضمنًا عروضًا وخصومات وصلت إلى 25% على عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية.

كما شهدت المنافذ طرح سلع أساسية بأسعار مخفضة ضمن جهود الدولة للتعامل مع حركة الأسواق؛ ففي أغسطس 2026 تم الإعلان عن طرح السكر الحر بسعر 25 جنيهًا للكيلو بدلًا من 28 جنيهًا، من خلال منافذ “سوبر توفير”

وسبق ذلك طرح الدواجن المجمدة عبر سيارات ومنافذ "سوبر توفير" بسعر 90 جنيهًا للدجاجة بمتوسط وزن 1.1 كجم في فبراير 2026، ضمن تحركات استهدفت زيادة المعروض والبيع المباشر للمواطنين دون وسطاء.

امتد دور "سوبر توفير" كذلك إلى برامج الحماية الاجتماعية، حيث شارك جهاز مستقبل مصر في مبادرة «إلى المدرسة» من خلال إتاحة السلع الأساسية للأسر المستفيدة بأسعار مخفضة عبر منافذه الثابتة، إلى جانب توفير سيارات مجهزة رافقت القوافل الميدانية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وتعكس هذه المشاركة توجهًا نحو توظيف شبكة التوزيع التابعة للجهاز ليس فقط في إتاحة السلع، وإنما أيضًا في دعم المبادرات الاجتماعية والوصول بالخدمات والمنتجات إلى الفئات المستهدفة في مختلف المحافظات.

ومع استمرار التوسع في شبكة منافذ "سوبر توفير"، يستهدف جهاز مستقبل مصر تعزيز كفاءة الحلقة الأخيرة من منظومة الأمن الغذائي، من خلال زيادة نقاط وصول السلع إلى المواطنين، وضمان انتظام الإمدادات.