مدينة مستقبل مصر.. من حقول الدلتا الجديدة إلى التصنيع الزراعي والتصدير

يستهدف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تنفيذ منظومة متكاملة بمشروع الدلتا الجديدة لتعظيم العائد الاقتصادي من مشروعات التوسع الزراعي، من خلال إنشاء قاعدة صناعية متكاملة ترتبط بمناطق الإنتاج، وتحول المحاصيل من خامات زراعية إلى منتجات غذائية مصنعة ذات قيمة مضافة أعلى، في إطار منظومة تستهدف دعم الأمن الغذائي وتقليل الفاقد وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والتصديرية.

وتأتي مدينة مستقبل مصر الصناعية في قلب هذا التوجه، إذ تضم خريطة المنطقة الصناعية مجموعة من المصانع المتخصصة في تصنيع الخضروات والفواكه، وإنتاج مركزات البرتقال والرمان، وتصنيع البطاطس نصف الجاهزة، وتجفيف البصل، وإنتاج الأعلاف، إلى جانب مجمعات للتبريد والتجميد والصوامع، ومشروعات لصناعات السكر والزيوت.

3.4 مليون طن خامات زراعية سنويًا في منظومة التصنيع بالجهاز

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمدينة مستقبل مصر الصناعية نحو 3.4 مليون طن من الخامات الزراعية سنويًا، ينتج عنها قرابة 1.7 مليون طن من المنتجات التامة، من خلال شبكة من المصانع المتخصصة، وتتميز المدينة بتنوع الأنشطة المستهدفة بين التصنيع الغذائي وإنتاج الأعلاف والتجفيف والتخزين، بما يتيح التعامل مع أكثر من نوع من المحاصيل، ويوفر حلقات صناعية مساندة لمنظومة الإنتاج الزراعي.

وتستهدف هذه المنظومة تعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية، ورفع القيمة المضافة للإنتاج، وتقليل الفاقد، ودعم الصناعات الوطنية المرتبطة بالغذاء، إلى جانب تقليل الفجوة الاستيرادية في المنتجات الغذائية المصنعة وتوفير منتجات مطابقة للمواصفات المطلوبة في الأسواق المحلية والتصديرية.

مجمع ثلاجات بطاقة تخزينية تبلغ 90 ألف طن

وتدعم المدينة الصناعية، مجمعات تخزين وتبريد يضم 4 ثلاجات تبريد بطاقة تخزينية تبلغ 20 ألف طن لكل ثلاجة، بإجمالي 80 ألف طن، إلى جانب ثلاجة للتجميد بطاقة 10 آلاف طن، لتصل الطاقة التخزينية الإجمالية إلى 90 ألف طن.

وتكتسب مجمعات التخزين والتبريد والتجميد أهمية كبيرة في منظومة التصنيع الزراعي، إذ تتيح الحفاظ على المحاصيل بعد الحصاد وإطالة فترة صلاحيتها، وتقليل الفاقد الناتج عن التلف، مع توفير مخزون يمكن الاعتماد عليه لتلبية احتياجات المصانع وفق جداول التشغيل والطلب في الأسواق، كما تساعد هذه المجمعات على تحقيق التوازن بين مواسم الحصاد ومواعيد التصنيع والتسويق، بما يحد من الضغوط المرتبطة بتوافر الخامات خلال فترات الذروة، ويدعم استقرار الإمدادات واستمرارية الإنتاج.

فتح الشراكة أمام القطاع الخاص

وتطرح المصانع المقامة بمدينة مستقبل مصر الصناعية فرصًا واعدة للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار توجه يستهدف جذب الاستثمارات وتعزيز دور الشركات المحلية والدولية في مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي، من خلال فرص استثمارية بمزايا تنافسية جاذبة، تتيح للمستثمرين المشاركة في أنشطة متنوعة تشمل تصنيع الخضروات والفواكه والمركزات والبطاطس نصف الجاهزة، إلى جانب الصناعات الغذائية المكملة، بما يفتح آفاقًا جديدة لنمو الاستثمارات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل المصرية.

وتستند هذه الفرص إلى مقومات تشغيلية ولوجستية متكاملة، تشمل الارتباط بمناطق الإنتاج الزراعي، وتوافر منشآت صناعية متخصصة، ومجمعات للتبريد والتجميد والتخزين، إلى جانب شبكة من الطرق والمحاور التي تدعم حركة الخامات والمنتجات، وتوفر هذه المقومات قاعدة جاهزة لانطلاق المشروعات وتيسير عمليات التشغيل، بما يمنح الشركاء المحتملين فرصة البناء على بنية أساسية ومقومات إنتاج قائمة، والتركيز على تطوير النشاط الصناعي والتوسع في الأسواق المحلية والتصديرية.