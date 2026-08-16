الحكومة الإندونيسية تقدم تعويضات لضحايا الزلزال

قال نائب وزير الشؤون الاجتماعية الإندونيسي إن الحكومة حشدت مليارات الروبيات لصناديق تعويضات ضحايا الزلزال الذين لقوا حتفهم أو أُصيبوا في الزلزال الذي ضرب مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية أمس السبت، ولتقديم الدعم اللوجستي.

وأشار نائب الوزير أجوس جابو بريونو، وفقًا لوكالة "أنتارا" الأندونيسية اليوم /الأحد/، إلى أن ارتفاع الأمواج في البحر قد عرقل توزيع المساعدات اللوجستية من كوبانج إلى المناطق المتضررة.

وأضاف "أن الوزارة تتخذ إجراءات استثنائية لمعالجة هذه المشكلة، ولتوفير الإمدادات مباشرةً في المناطق المنكوبة؛ لضمان حصول المجتمعات المحلية على الغذاء ومستلزمات الإجلاء بشكل فوري"، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للمساعدات اللوجستية التي حشدتها وزارة الشؤون الاجتماعية للاستجابة الطارئة في نوسا تينجارا الشرقية بلغت حوالي 245 ألف دولار أمريكي.

وأوضح أن هذه المساعدات تشمل وجبات جاهزة وخيامًا عائلية وفرشًا وبطانيات ومستلزمات للأطفال والبالغين، بالإضافة إلى 48 طنًا من الأرز، منوهًا بأن مكتبه خصص ميزانية لأسر ضحايا الكارثة، مضيفًا "سنقدم تعويضًا قدره 15 مليون روبية (816 دولارًا أمريكيًا) عن كل ضحية متوفى. ونطلب من الحكومة المحلية ومكتب الشؤون الاجتماعية جمع البيانات على الفور وتقديمها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية".

وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر عن مقتل 51 شخصًا وإصابة 110 آخرين، وأجبر أكثر من 5000 شخص على إخلاء منازلهم.