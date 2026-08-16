مرموش بديلا.. تشكيل قمة أرسنال ومانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية

أعلن الجهازان الفنيان لناديي مانشستر سيتي وأرسنال، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار نهائي كأس درع المجتمع الخيرية.

وتواجد الدولي المصري عمر مرموش، على مقاعد بدلاء فريق مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: بين وايت، كريستيان موسكيرا، جابرييل ماجاليس، ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: جيمارايش، مايلز لويس سكيلي، نوني مادويكي، مارتن أوديجارد، كريستوس تزوليس

خط الهجوم: هافيرتز

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: عبد القادر خاسنوف، دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، أندرسون، دوكو، فودين، سيمينيو.

خط الهجوم: هالاند