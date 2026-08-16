خبير: جاهزون لتطبيق الروشتة الإلكترونية في مصر خلال 30 يوما

أكد الدكتور أحمد صفوت، الخبير في النظم الصحية الرقمية، أن تطبيق منظومة «الروشتة الإلكترونية» في مصر أصبح جاهزاً للتنفيذ على أرض الواقع، مشيراً إلى إمكانية بدء التطبيق على المستوى الوطني خلال 30 يوماً فقط من صدور قرار الإلزام من وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية.

مفهوم الروشتة الإلكترونية

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة «الشمس»، حيث أوضح صفوت أن اختزال مفهوم الروشتة الإلكترونية في مجرد تحسين خط الطبيب يمثل فهماً محدوداً لدورها، مؤكداً أنها في الأساس «طبقة أمان متكاملة» تستهدف حماية المريض والطبيب والصيدلي، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على الرقابة على سوق الدواء.

مراجعة الجرعات الدوائية

وأوضح أن المنظومة تستطيع مراجعة الجرعات الدوائية آلياً وفقاً لبيانات المريض، بما في ذلك العمر والوزن، إلى جانب رصد التداخلات الدوائية الخطرة، فضلاً عن الارتباط بمنظومة التتبع الدوائي التابعة لهيئة الدواء المصرية، بما يعزز القدرة على التحقق من مصدر الدواء والحد من تداول المستحضرات المغشوشة.

لا أجهزة جديدة.. والتكلفة تقتصر على التوقيع الإلكتروني

ورداً على المخاوف المتعلقة بعدم جاهزية البنية التحتية أو ارتفاع تكلفة تطبيق المنظومة، نفى صفوت هذه المخاوف، موضحاً أن النظام يعتمد على ما وصفه بـ«رشاقة التنفيذ»، ولا يحتاج إلى استثمارات ضخمة في أجهزة جديدة.

وأشار إلى إمكانية استخدام المنظومة من خلال الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر العادية، بينما تقتصر التكلفة الأساسية على رسوم استخراج «التوقيع الإلكتروني» الوطني، وفقاً لما طرحه خلال اللقاء.

وكشف صفوت أن نظام «هيلث فلو» جاهز للتشغيل الفوري، مؤكداً إمكانية تدريب الكوادر الطبية على استخدامه بتكلفة «صفر».

البداية من 5 آلاف صيدلية والتوسع خلال 6 إلى 9 أشهر

وطرح خبير النظم الصحية الرقمية مقترحاً لتطبيق المنظومة بشكل تدريجي، يبدأ بضم نحو 5 آلاف صيدلية كمرحلة أولى، مع إعطاء الأولوية للأدوية الأكثر خطورة والأكثر عرضة للتلاعب، وعلى رأسها الأدوية المخدرة وأدوية الأورام والقلب والأعصاب.

وبحسب المقترح، يمكن بعد تقييم المرحلة الأولى التوسع تدريجياً وصولاً إلى تعميم المنظومة على صيدليات الجمهورية خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

تجارب دولية تؤكد إمكانية التحول الكامل

واستشهد صفوت بعدد من التجارب الدولية والعربية الناجحة في مجال الوصفات الإلكترونية، من بينها نظام «وصفتي» في المملكة العربية السعودية، إلى جانب تجارب دول مثل إستونيا والسويد، التي اقتربت من التطبيق الكامل للروشتة الإلكترونية.

وأكد أن التحول الرقمي في منظومة وصف وصرف الدواء من شأنه تحقيق وفورات كبيرة للدولة، ورفع مستوى الرقابة على سوق الدواء، وتقليص فرص تداول الأدوية المزورة، بما ينعكس في النهاية على جودة وأمان الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري.

ويأتي طرح تطبيق «الروشتة الإلكترونية» وطنياً في إطار التوسع في التحول الرقمي للقطاع الصحي، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا كأداة للرقابة وحماية المريض، وليس فقط كوسيلة لتحسين إجراءات العمل التقليدية.