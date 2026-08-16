تطور منظومة النقل بالإسكندرية بتأهيل أتوبيس وتحويله إلى طفطف سياحي

نفذت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية أعمال إعادة تأهيل أحد الأتوبيسات المتهالكة وتحويله إلى طفطف سياحي بتصميم حضاري متميز، بما يدعم الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين ويواكب الطابع السياحي والحضاري لمدينة الإسكندرية.

تعظيم الاستفادة من أصول المحافظة وهيئاتها التابعة

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بحسب بيان صادر عن المحافظة، أن الارتقاء بمنظومة النقل العام يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من أصول المحافظة وهيئاتها التابعة، وإعادة توظيفها بصورة مبتكرة تحقق قيمة مضافة وتدعم جهود تطوير المدينة وإبراز هويتها الحضارية والسياحية.

وأضاف المحافظ أن تطوير الخدمات لا يقتصر على رفع كفاءة وسائل النقل القائمة، وإنما يمتد إلى ابتكار خدمات جديدة تتناسب مع طبيعة الإسكندرية ومكانتها السياحية، بما يعزز قدرتها على استقبال المواطنين والزائرين وتوفير خدمات تليق بمكانتها.

ومن جانبه، أوضح أحمد شعبان، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، أن تنفيذ الطفطف السياحي يأتي ضمن خطة الهيئة لتعظيم الاستفادة من أصولها ورفع كفاءة أسطولها، مؤكدًا أن أعمال إعادة التأهيل تم تنفيذها من خلال الكوادر الفنية والهندسية بالهيئة والاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها.

ويضم الطفطف السياحي الجديد 35 مقعدًا، ويعمل على خط سير يمتد من المعمورة إلى الأنفوشي، بما يتيح للزائرين الاستمتاع بالمسار الساحلي والمعالم والمناطق السياحية والحضارية التي تزخر بها الإسكندرية.

ويُعد الطفطف السياحي الجديد إضافة إلى منظومة الخدمات المقدمة بمدينة الإسكندرية، بما يجمع بين إعادة استغلال الأصول وتطوير خدمات النقل ودعم الحركة السياحية، في إطار جهود المحافظة والهيئة للارتقاء بالمشهد الحضاري والخدمي لعروس البحر المتوسط.