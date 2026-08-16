الدباغ يقود هجوم الزمالك أمام مودرن سبورت

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، التشكيل الرسمي لخوض ودية مودرن سبورت، المقرر لها بعد قليل على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد للموسم المقبل.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتايج - محمود حمدي " الونش" - محمد إسماعيل - عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة - أحمد فتوح - أدم كايد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد شريف.

خط الهجوم : عدي الدباغ.

الزمالك يطلب مهلة من «صلاح مصدق» لسداد مستحقاته بسبب الأزمة المالية

كشف أحمد حسن، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك طلب مهلة من المغربي صلاح مصدق، لاعب الفريق السابق، من أجل سداد باقي مستحقاته المالية، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.





وأوضح أحمد حسن أن إدارة الزمالك تسعى للتوصل إلى اتفاق مع مصدق بشأن تأجيل سداد القسط المستحق، على أمل توفير المبلغ وإنهاء الأزمة بشكل ودي.



تمسك المغربي صلاح مصدق، لاعب الزمالك السابق، بالحصول على الدفعة الثانية من مستحقاته المالية في الموعد المحدد، رافضًا طلب إدارة النادي بتأجيل سدادها، في ظل اتفاق التسوية المبرم بين الطرفين.

ويستحق اللاعب الحصول على 400 ألف دولار خلال الأسبوع الجاري، وهي قيمة القسط الثاني من الاتفاق الذي أبرمه مع إدارة الزمالك لإنهاء ملف مستحقاته المالية.

وكشفت مصادر أن إدارة الزمالك تواصلت مع محامي اللاعب خلال الأيام الماضية، في محاولة للحصول على مهلة إضافية وتأجيل سداد القسط لمدة شهر، إلا أن صلاح مصدق رفض المقترح، وأكد تمسكه بتنفيذ بنود الاتفاق دون أي تعديل، مطالبًا بالحصول على مستحقاته في الموعد المتفق عليه.

ويضع موقف اللاعب إدارة الزمالك أمام ضغوط كبيرة، خاصة في ظل سعيها لتسوية الملفات المالية العالقة، وتجنب أي أزمات جديدة قد تؤثر على النادي خلال الفترة المقبلة.