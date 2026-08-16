«الأوديسة» لكريستوفر نولان يتجاوز 3 ملايين مشاهد في كوريا الجنوبية

واصل فيلم «الأوديسة» للمخرج كريستوفر نولان تحقيق نتائج قوية في شباك التذاكر الكوري، بعدما تخطى حاجز 3 ملايين مشاهد خلال 10 أيام فقط من طرحه في دور السينما.

وبحسب بيانات نظام معلومات شباك التذاكر الكوري، تجاوز عدد مشاهدي الفيلم 3 ملايين صباح الجمعة، بعدما بدأ عرضه في كوريا الجنوبية يوم 5 أغسطس، ليحافظ على صدارة شباك التذاكر المحلي.

إيرادات الأوديسة

وحقق «الأوديسة» نحو 234 ألف مشاهد يوم الخميس وحده، ليستحوذ على 54.8% من إجمالي إيرادات شباك التذاكر في كوريا الجنوبية خلال ذلك اليوم. «الأوديسة».. رحلة جديدة من عالم هوميروس ويستند الفيلم إلى الملحمة الشهيرة للشاعر اليوناني القديم هوميروس، ويركز على رحلة أوديسيوس، ملك إيثاكا، في طريق عودته إلى وطنه عقب انتهاء حرب طروادة، ويجسد شخصيته الفنان مات ديمون.

ويقدم نولان رؤيته الخاصة للحكاية الأسطورية، مع إعادة تقديم عدد من الشخصيات الرئيسية، من بينها بينيلوبي التي تجسدها آن هاثاواي، وسينون التي يؤديها إليوت بيج، إلى جانب الاعتماد على تقنيات تصوير ومؤثرات بصرية تسعى إلى تقليل استخدام الصور المولدة بالكمبيوتر.