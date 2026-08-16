الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد لـ 4346 شهيدا و12301 مصاب

كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 4346 شهيدا و12301 مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قضاء النبطية في جنوب البلاد، إلى 11 شهيدا و 19 مصابا من بينهم أطفال ونساء بين الشهداء والجرحى.

استشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة اللبناني -في بيان، اليوم السبت- أن الغارة الإسرائيلية على بلدة (دير الزهراني) في قضاء النبطية أدّت، وفق الحصيلة النهائية، إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح، من بينهم طفل و11 سيدة.