حالة الطقس غدًا الإثنين 17 أغسطس 2026.. انخفاض الحرارة وأمطار

حالة الطقس غدا الاثنين .. تتصدر حالة الطقس غدًا الإثنين 17 أغسطس 2026 اهتمامات المواطنين، بالتزامن مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بشأن درجات الحرارة والظواهر الجوية المؤثرة على مختلف المحافظات.

وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار، مع بدء انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، واستمرار هذا الانخفاض حتى الجمعة 21 أغسطس 2026، إلى جانب فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وظهور الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، وفق أحدث بيانات وتوقعات منشورة اليوم الأحد 16 أغسطس 2026.

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ما تفاصيل حالة الطقس غدًا الإثنين 17 أغسطس 2026؟

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن طقس غدًا الإثنين 17 أغسطس 2026 يكون مائلا للحرارة ورطبا خلال الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار ورطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، في حين تكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد، ومع دخول ساعات الليل تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال النسبي مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يجعل الإحساس بحرارة الطقس أعلى من القيم المسجلة فعليا على بعض المناطق.

انخفاض درجات الحرارة حتى الجمعة 21 أغسطس 2026

تشهد معظم أنحاء الجمهورية انخفاضا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة اعتبارا من غدًا الإثنين، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض حتى الجمعة 21 أغسطس 2026، إلا أن هذا التراجع لا يعني انتهاء الأجواء الحارة، إذ تظل درجات الحرارة مرتفعة خلال ساعات النهار، بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خاصة في المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى.

هل توجد شبورة مائية غدًا في القاهرة والطرق؟

وتظهر الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من صباح غدًا الإثنين، وتحديدا بداية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحا، على بعض الطرق والمناطق الممتدة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وكذلك مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانا، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق المتأثرة بها، خصوصا خلال فترة تكوّن الشبورة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

فرص سقوط الأمطار غدًا الإثنين 17 أغسطس

وتوجد فرص ضعيفة لتكون السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتصل نسبة فرص سقوط الأمطار إلى 20% تقريبا، بما يعني أن فرص الأمطار تظل محدودة ومتركزة على مناطق بعينها، ولا تشير التوقعات إلى تعرض معظم المحافظات لأمطار واسعة النطاق.

وتتزامن فرص سقوط الأمطار الخفيفة مع التراجع التدريجي في درجات الحرارة الذي يبدأ غدًا الإثنين ويستمر خلال الأيام المقبلة، فيما تظل المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري الأكثر عرضة للظواهر الجوية المرتبطة بالسحب المنخفضة وفرص الأمطار، مع استمرار الطقس الحار والرطب على أغلب المناطق خلال فترات النهار.

سرعة الرياح وتأثيرها على حالة البحر

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على فترات متقطعة في عدد من المناطق، بسرعات تتراوح بين 35 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما قد يؤثر على حالة البحر في المناطق التي تشهد نشاطا للرياح، بينما يمكن أن تساعد الرياح النشطة على الشواطئ في تحسين الأجواء خلال فترة الليل، ولا سيما مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

وتأتي هذه الأجواء في إطار التغير التدريجي الذي تشهده حالة الطقس في مصر خلال النصف الثاني من أغسطس، إذ تشير أحدث توقعات الأرصاد المنشورة اليوم إلى انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة خلال الفترة من الإثنين 17 أغسطس وحتى الجمعة 21 أغسطس 2026، مع استمرار مجموعة من الظواهر الجوية التي تشمل الشبورة المائية ونشاط الرياح وفرص الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 17 أغسطس 2026

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 17 أغسطس 2026 على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 درجة للعظمى و37 درجة للمحسوسة، بينما تسجل السواحل الشمالية 30 درجة للعظمى و34 درجة للمحسوسة، في حين تصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد إلى 37 درجة والمحسوسة إلى 39 درجة، وتسجل جنوب الصعيد 42 درجة للعظمى و43 درجة للمحسوسة.

درجات الحرارة في القاهرة والسواحل وشمال وجنوب الصعيد

وتوضح درجات الحرارة المتوقعة استمرار التفاوت الحراري بين مناطق الجمهورية، إذ تكون القاهرة الكبرى والوجه البحري عند 35 درجة للعظمى و37 درجة للمحسوسة، بينما تكون السواحل الشمالية أقل حرارة بتسجيل 30 درجة للعظمى و34 درجة للمحسوسة، في المقابل ترتفع الحرارة بشكل أكبر في شمال الصعيد لتصل إلى 37 درجة للعظمى و39 درجة للمحسوسة، بينما تظل جنوب الصعيد الأعلى حرارة مع تسجيل 42 درجة للعظمى و43 درجة للمحسوسة.

وبذلك تظل أجواء الطقس الحار والرطب هي السمة الأبرز غدًا الإثنين على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع استمرار شدة الحرارة على جنوب البلاد، في الوقت الذي يبدأ فيه الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، وتظهر الشبورة المائية صباحا، مع فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب نشاط الرياح على فترات متقطعة بسرعات تتراوح بين 35 و40 كيلومترًا في الساعة.

نصائح مهمة للمواطنين مع طقس غدًا

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، يفضل الانتباه إلى الفارق بين درجات الحرارة المسجلة ودرجات الحرارة المحسوسة، خاصة في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوبه، كما ينبغي لقائدي السيارات توخي الحذر خلال فترة الشبورة المائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحا، ولا سيما على الطرق التي قد تتأثر بانخفاض مستوى الرؤية، مع متابعة تحديثات هيئة الأرصاد الجوية عند التخطيط للسفر أو التنقل بين المحافظات.

وتبقى حالة الطقس غدًا الإثنين 17 أغسطس 2026 محكومة بثلاثة عوامل رئيسية، هي استمرار الحرارة والرطوبة، والانخفاض التدريجي في درجات الحرارة حتى الجمعة 21 أغسطس 2026، وظهور بعض الظواهر الجوية التي تشمل الشبورة المائية ونشاط الرياح وفرص الأمطار الخفيفة، وهو ما يجعل متابعة التحديثات اليومية للأرصاد مهمة للتعرف على أي تغيرات جديدة في درجات الحرارة أو فرص سقوط الأمطار أو نشاط الرياح خلال الساعات المقبلة.