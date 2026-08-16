أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 16 أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5357 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6250 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7143 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50000 جنيها.



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 16 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.26 جنيه

سعر الشراء: 50.16 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.05 جنيه

سعر الشراء: 57.86 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.00 جنيه

سعر الشراء: 67.73 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.38 جنيه

سعر الشراء: 13.36 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.68 جنيه

سعر الشراء: 13.65 جنيه.



كما أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد انخفاضًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة خلال الفترة من بعد يوم الاثنين وحتى الجمعة المقبل.

وأوضحت أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا في الصباح الباكر، ويعتدل نهارًا، بينما يصبح حارًا ورطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، في حين تظل الأجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب البلاد، مع استمرار الطقس المائل للحرارة والرطب خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة



وأضافت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستتراوح بين 34 و35 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة المحسوسة بين 36 و37 درجة.

وعلى السواحل الشمالية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30 و31 درجة، فيما تتراوح الحرارة المحسوسة بين 34 و35 درجة.

جنوب الصعيد تحت وطأة الحرارة





وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر أن درجات الحرارة العظمى على شمال الصعيد ستتراوح بين 36 و37 درجة، بينما تتراوح الحرارة المحسوسة بين 38 و39 درجة.

ويظل جنوب الصعيد الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى بين 40 و42 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى 41 و43 درجة.

شبورة مائية



وحذرت رئيس مركز الاستشعار عن بعد من تكون الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

أمطار خفيفة



ولفتت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة يوم الاثنين، ما يهيئ فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تصل إلى 20%.

نشاط الرياح يخفف الإحساس بالحرارة





وأوضحت أن نشاط الرياح في بعض الأوقات قد يسهم في تلطيف الأجواء خلال فترات المساء على معظم أنحاء الجمهورية، بما يساعد على تحسن الإحساس بالطقس رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.