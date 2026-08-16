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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 سنين من المعاناة.. مجدي طلبة يكشف سبب تمسك الأهلي بـ ياسر إبراهيم

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
يارا أمين

أكد مجدي طلبة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأحمر يعاني من أزمة واضحة في مركز قلب الدفاع خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان أحد أسباب تمسك النادي باستمرار ياسر إبراهيم ورفض رحيله.

وقال مجدي طلبة، في تصريحات إذاعية، إن الأهلي لديه مشكلة في مركز قلب الدفاع، موضحًا: «الأهلي بيعاني في مركز قلب الدفاع من 3 سنين، الأهلي بيجيب لعيبة ومتنجحش أو تتصاب، المكان ده محسود في الأهلي».

وأضاف أن إدارة الأهلي تدرك أهمية تدعيم الخط الخلفي، لذلك جاء قرار الإبقاء على ياسر إبراهيم وعدم السماح برحيله، في ظل حاجة الفريق إلى عناصر تمتلك الخبرة في هذا المركز.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، على أن تُنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى مستوى بطولة الدوري المصري الممتاز، يستهل الأهلي مشواره بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة، على أن يخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وينطلق الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس على أن تختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس وتختتم يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تعديلات على أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.

تأتي تصريحات مجدي طلبة في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي إلى تجهيز قائمته للموسم الجديد، وسط تطلعات جماهيره للمنافسة بقوة على جميع البطولات، وعلى رأسها الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

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