أهلاوي أنا والفخر ليا.. توفيق محمد يحتفل بانضمامه للأهلي على طريقته الخاصة

احتفل توفيق محمد، الوافد الجديد إلى صفوف النادي الأهلي، بانضمامه رسميًا إلى القلعة الحمراء، بعدما نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله داخل سيارته وهو يرقص ويصفق، على أنغام أغنية «أهلاوي أنا والفخر ليا.. أنا نادي القرن في القارة هو ناديا».

جاء احتفال توفيق محمد عقب إعلان النادي الأهلي رسميًا، السبت 15 أغسطس الجاري، التعاقد معه قادمًا من بتروجيت، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الأهلي إتمام التعاقد مع الظهير الأيسر لمدة 5 مواسم، في صفقة جاءت لتدعيم الجبهة اليسرى، خاصة بعد إصابة المغربي يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة الأهلي الودية أمام بادالونا الإسباني.

ويعد توفيق محمد الصفقة السابعة للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أتم المارد الأحمر عددًا من التعاقدات لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواصلة تحضيراته للموسم الجديد، قبل خوض مواجهة برشلونة الإسباني يوم الأربعاء 19 أغسطس الجاري، ضمن منافسات كأس خوان جامبر الودية.