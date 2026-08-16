المقاولون العرب: الأهلي أنهى اتفاقه مع "أبوتريكة الصغير" واللاعب سينضم في يناير

أكد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أن النادي الاهلي توصل إلى اتفاق نهائي لضم محمد عبد الناصر لاعب فريق المقاولون العرب.

وقال صلاح في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: محمد عبد الناصر احد المواهب المميزة في صفوف نادي المقاولون العرب وسيكون له مستقبل كبير.

واضاف: محمد عبد الناصر تلقى العديد من العروض، والاهلي تحدث معنا بشأن اللاعب وهناك اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب.

وتابع: كنا نشبه محمد عبد الناصر بأوتاكا الصغير وأبو تريكة الصغير نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات عالية تشبه محمد أبو تريكة، واللاعب سينضم للأهلي في يناير المقبل او نهاية الموسم الجديد حال رغبة الاهلي في ذلك.

وواصل: اللاعب مستمر في صفوف المقاولون العرب، وحال أراد الاهلي ان يضمه في يناير سيكون اللاعب ضمن صفوف الاهلي وقد يكون هناك صفقات تبادلية بلاعبين صغار من الاهلي.