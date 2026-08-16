الأهلي يدرس إغلاق المرحلة الأولى لعضويات فرع المنصورة الجديدة بسبب الإقبال الكثيف

شهدت الفترة الماضية إقبالًا كثيفًا من الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي بمدينة المنصورة الجديدة، في ظل الاهتمام المتزايد بالمشروع من محافظات الدلتا، والتي يتمتع فيها النادي بشعبية جارفة.

جاء ذلك بعد وضع حجر الأساس قبل أسابيع في ضوء الشراكة الكبيرة بين شركة الأهلي للمنشآت الرياضية برئاسة المهندس تامر ناصر، وشركة «دلتا كابيتال» للتطوير العقاري برئاسة عبد الهادي حجازي، وشركة «نيشنز أوف سكاي» برئاسة تامر نبيل، وانطلاق الأعمال الإنشائية، في خطوة تعكس الجدية في التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد. ونظرًا للإقبال المتزايد من الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي في المرحلة الأولى خاصة وأن المتقدمين خلالها يتمتعون بمزايا وتسهيلات، تدرس إدارة النادي إغلاق هذه المرحلة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وشهد حفل وضع حجر الأساس لفرع النادي الأهلي بالمنصورة الجديدة حضورًا لافتًا من عدد كبير من المحافظين، ورموز وقيادات النادي الأهلي، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة ورموز محافظات الدلتا والإعلاميين، في مشهد يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها النادي الأهلي في مختلف أنحاء مصر. ويُعد فرع المنصورة الجديدة أول مقر للنادي الأهلي خارج القاهرة، ليجسد خطوة تاريخية في مسيرة النادي نحو التوسع والوصول إلى جماهيره في مختلف المحافظات، كما يأتي ضمن توجه الأهلي لإنشاء فروع نوعية ومتميزة تضاهي أحدث المنشآت الرياضية، وتقدم لأعضاء النادي وجماهيره تجربة متكاملة تليق باسم الأهلي وتاريخه ومكانته.