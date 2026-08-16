أرتيتا: المنافسة مع ماريسكا والمدربين الجدد سترفع مستوى آرسنال

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، أن وجود مجموعة من المدربين الجدد والمميزين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي سيزيد من قوة المنافسة، مشددًا على أن هذا الأمر قد يساعد فريقه على التطور ورفع مستواه.

ويستعد أرتيتا لمواجهة إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، للمرة الأولى منذ تولي المدرب الإيطالي مهمة خلافة بيب جوارديولا في ملعب الاتحاد، وذلك عندما يلتقي الفريقان يوم الأحد في مباراة درع المجتمع على ملعب كارديف.

أرتيتا يشيد بماريسكا والمدربين الجدد

وأشاد مدرب آرسنال بماريسكا، المدير الفني السابق لتشيلسي، متمنيًا له النجاح في مهمته الجديدة مع مانشستر سيتي، في ظل وجود 9 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز يقودها مدربون جدد هذا الموسم.

وقال أرتيتا: «المنافسة ستكون مع عدد من المدربين أيضًا، إلى جانب ماريسكا، ومع بعض المدربين الجدد الذين انضموا إلى الدوري، وهم استثنائيون أيضًا».

وأضاف: «نعلم أن هذا الدوري يضم الكثير من المدربين الرائعين. من الصعب للغاية الاستعداد كل أسبوع للمباريات أمامهم، وهذا سيرفع مستوانا ومستواي بالتأكيد، وسنحاول أن نكون أفضل».

«لا أريد الاستقرار.. أريد أن أكون أفضل»

وتجنب أرتيتا الانشغال بالحديث عن كون آرسنال المرشح الأبرز للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن فريقه يمتلك نقاط قوة واضحة لكنه مطالب بمواصلة التطور.

وأوضح: «كل نادٍ لديه نقاط قوته. بعض الأندية بسبب ما حققته من انتصارات كثيرة خلال السنوات العشر الماضية، وبعضها بسبب قوائم لاعبيها، وبعضها بسبب الأموال التي أنفقتها».

وتابع: «نحن نعرف نقاط قوتنا، وهي مرتبطة بما قدمناه خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية بطريقة متسقة للغاية، لكن يمكننا أيضًا أن نكون أفضل، وهذا ما نركز عليه للحفاظ على هذا الاتساق».

وأضاف: «لقد أطلقت على الأمر اسم الاستقرار، لكنني لا أريد أن أكون مستقرًا، أريد أن أكون أفضل وأكثر طموحًا. هذا ما نريده».

موقف رايس وساكا من مواجهة مانشستر سيتي

ويحسم أرتيتا في وقت متأخر موقف الثنائي الإنجليزي ديكلان رايس وبوكايو ساكا من المشاركة أمام مانشستر سيتي، بعدما عادا إلى التدريبات هذا الأسبوع عقب خوضهما مشوارًا شاقًا مع منتخب إنجلترا في كأس العالم.

ويأتي ذلك بعدما عانى اللاعبان من بعض المشكلات البدنية خلال الموسم الماضي، ما يجعل الجهاز الفني حريصًا على التعامل مع عودتهما بحذر.

في المقابل، يستعد الوافدان الجديدان برونو جيمارايش وكريستوس تزوليس لخوض ظهورهما الرسمي الأول بقميص آرسنال أمام مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي قد تفوق على آرسنال في مباراتين من أصل ثلاث مواجهات بين الفريقين الموسم الماضي، من بينها نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب ويمبلي.

«لدينا الكثير من المنافسين»

ورفض أرتيتا اعتبار مانشستر سيتي المنافس الوحيد لآرسنال على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم رحيل جوارديولا عن الفريق.

وقال: «سيكون لدينا الكثير من المنافسين. عند النظر إلى قوائم اللاعبين والمدربين والأندية التي ينتمون إليها، فإننا نعرف ذلك».

واختتم مدرب آرسنال حديثه بالتأكيد على ضرورة التركيز على فريقه، قائلًا: «نحتاج إلى التركيز على أنفسنا والتأكد من تحقيق أقصى استفادة من كل الموارد التي نمتلكها، لمنح أنفسنا أفضل فرصة ممكنة. وبعد ذلك، يومًا بعد يوم، ستكون رحلة طويلة جدًا».