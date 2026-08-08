أول تعليق من جيمارايش بعد انتقاله رسميا إلى آرسنال

أكمل أرسنال صفقة ضم لاعب الوسط البرازيلي برونو جيماريش من نيوكاسل يوم السبت.

ودفع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مبلغًا يُقدر بـ 75 مليون جنيه إسترليني (101 مليون دولار) لضم غيماريش، الذي وقّع عقدًا طويل الأمد في ملعب الإمارات.

وقال جيماريش: "أنا متحمس للغاية. وصلتُ إلى مرحلة في حياتي أحتاج فيها إلى تحدٍ كهذا. أريد الفوز بالألقاب، أريد أن أصنع التاريخ، وأعتقد أنني في المكان المناسب لتحقيق ذلك".

لم يكن نيوكاسل يرغب في بيع قائده، لكن غيماريش، البالغ من العمر 28 عامًا، أبلغ النادي برغبته في الرحيل.

وكان نيوكاسل قد ضم غيماريش من نادي ليون الفرنسي في يناير 2022، وسرعان ما أصبح لاعبًا مؤثرًا في الفريق، وأحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ساهم غيمارايش في فوز نيوكاسل بكأس الرابطة الإنجليزية عام 2025، وهو أول لقب محلي كبير للنادي منذ 70 عامًا، كما لعب دورًا محوريًا في تأهل الفريق مرتين لدوري أبطال أوروبا.

ينضم غيمارايش إلى خط وسط أرسنال بقيادة ديكلان رايس، حيث يسعى الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي.

شارك غيمارايش في 48 مباراة مع منتخب البرازيل، بما في ذلك مشاركته في كأس العالم الأخيرة. كما فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

قال غيمارايش: "ما حققته حتى الآن إنجاز عظيم، لكنني أطمح للمزيد. أريد الفوز مع أرسنال. أريد الفوز بالمزيد من الألقاب في مسيرتي، وأعتقد أنني في المكان المناسب، في أوج عطائي وأنا في الثامنة والعشرين من عمري".

وأضاف: "أريد أن أخلّد اسمي في تاريخ النادي. يومًا ما، عندما أغادر، أتمنى أن يأتي اللاعبون إلى هنا ويقولوا: أريد أن أفعل بالضبط ما فعله برونو للنادي".

يُعدّ رحيل جيماريش ضربةً أخرى لنيوكاسل بعد رحيل نجميه أنتوني غوردون وساندرو تونالي خلال فترة الانتقالات الحالية. وكان إيدي هاو قد تنحّى عن تدريب الفريق في نهاية الشهر الماضي بعد ما يقارب خمس سنوات في منصبه.

تعليق جيمارايش

وقال جيمارايش في بيانٍ نُشر على موقع نيوكاسل الإلكتروني: "هذا أحد أصعب القرارات التي اتخذتها في حياتي. عندما وصلت، كان النادي يمرّ بظروف صعبة، وأنا فخورٌ للغاية بما حققناه معًا. لقد عشقتُ هذا المكان، وأنا جادٌّ في ذلك."

وأضاف: "هذه الخطوة صعبةٌ للغاية لأن نيوكاسل تعني لي الكثير، لكنني أردتُ خوض تجربةٍ جديدة. أشعر أنني مستعدٌّ لتحدٍّ جديد لي ولعائلتي." أجريتُ محادثةً إيجابيةً للغاية مع ماتياس جايسل، وأغادر وأنا مطمئنٌ إلى أن النادي في أيدٍ أمينة.

سيواصل غيمارايس تقليده بارتداء القميص رقم 39، وهو رقم سيارة الأجرة التي كان يعمل بها والده في ريو دي جانيرو.

وتابع: “هذا الرقم يعني لي الكثير لديّ وشمٌ للرقم 39 أيضًا كان والدي سائق تاكسي في البرازيل لأكثر من 20 عامًا لقد وفّرت لي سيارة الأجرة، بالطبع، كل شيء لعائلتي، المكان الذي نعيش فيه، الطعام، الملابس، كل شيء، لذا عندما سنحت لي الفرصة للتوقيع مع نادٍ كبير في البرازيل، سألت والدي عن الرقم الذي يجب أن أختاره، فقال 39 شعرتُ ببعض الاستياء لأنني كنت أرغب في اختيار الرقم 97. فقال: “لا، لا، اختر 39. الرقم 39 هو ما وفّر لك كل شيء".