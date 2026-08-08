حجز الحكم على متهم بالانضمام لداعش بولاق لـ 14 سبتمبر

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، حجز محاكمة متهم في القضية رقم 8316 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، لجلسة 14 سبتمبر للحكم.

قيادة جماعة إرهابية



كشف أمر الإحالة، أن المتهم تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

ووجه للمتهم تهم تمويل الإرهاب، وحيازة سلاح من الأسلحة التقليدية خنجر.