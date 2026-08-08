القبض على سيدة تدير صفحة لممارسة الأعمال المنافية للآداب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لقيامها بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج للأعمال المنافية للآداب.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام إحدى السيدات بإدارة صفحة عبر أحد التطبيقات بمواقع التواصل الإجتماعى للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب للراغبين مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه)، وضُبط بحوزتها (هاتف محمول " بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





