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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر استئناف بيومي فؤاد على حكم دفع أجر خادم لطليقته.. 5 سبتمبر

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
مصطفي رجب

حددت المحكمة المختصة، جلسة 5 سبتمبر المقبل لـ نظر استئناف بيومي فؤاد على حكم دفع أجر خادم لطليقته.

وكانت قضت محكمة أسرة قصر النيل،  بإلزام الفنان بيومى فؤاد بدفع مؤخر صداق والعدة والمتعة، فى 3 دعاوى أقامها المستشار محمد عباس المسلمانى محامي طليقة الفنان حملت رقم 223 لسنه2026.

تفاصيل القضية


كانت طليقة الفنان بيومي فؤاد كشفت أنها حصلت مؤخرًا على حكم بالولاية التعليمية، مؤكدة أنها اضطرت خلال الفترة الماضية لتحمل جميع المصروفات الخاصة بالطفل بشكل كامل، بعد تعثر الوصول إلى حلول ودية بين الطرفين.

كما أن محاولات التسوية الودية استمرت لفترة، إلا أن الفنان بيومي فؤاد بحسب قولها أكد عدم قدرته على سداد الالتزامات المطلوبة، الأمر الذي دفعها للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق الطفل القانونية، وأن محاميها تواصل مع الأطراف المعنية للوصول إلى حل بشكل ودى أكثر من مرة لمحاولة إنهاء الأزمة بعيدًا عن ساحات المحاكم، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب رفض الاستجابة، وفق تصريحاتها.

بيومي فؤاد محكمة أسرة قصر النيل إلزام الفنان بيومى فؤاد بدفع مؤخر صداق والعدة والمتعة

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