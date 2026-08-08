قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزيرة الخارجية الفلسطينية: إعادة إعمار غزة تحتاج سنوات.. وعلينا أن نبدأ اليوم

غزة
غزة
محمد البدوي

أكدت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتحقيق التعافي فيه ستحتاج إلى سنوات، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة البدء في هذه العملية من الآن، بالتوازي مع وقف أعمال القتل والتجويع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وأضافت شاهين، خلال لقائها عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بحاجة إلى رؤية أمل حقيقي بعد سنوات من المعاناة، مشيرة إلى أن استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة يزيد من حجم التحديات التي يواجهها السكان.

غزة بين الحرب وإعادة الإعمار

وأوضحت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن استمرار القتل والتجويع، إلى جانب ارتفاع أعداد الجرحى وعدم دخول المساعدات الإنسانية بالكميات المطلوبة، يمثل تحديًا كبيرًا أمام سكان القطاع، خاصة مع استمرار إغلاق المعابر أو بقائها شبه مغلقة.

وشددت شاهين على أن التعامل مع الوضع في غزة يجب ألا يقتصر على الاستجابة للأزمة الإنسانية، وإنما يتعين أن يتزامن ذلك مع وضع الأسس اللازمة لعملية إعادة الإعمار والتعافي، باعتبارها عملية طويلة ومعقدة تحتاج إلى تحرك مبكر.

مطالب بالإسراع في الانتقال إلى المرحلة الثانية

وأكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية في أسرع وقت ممكن، عقب استكمال الاستحقاقات المرتبطة بالمرحلة الأولى، مشددة على أهمية أن تضطلع الدول الراعية للاتفاق بمسؤولياتها، وأن تتابع بصورة مباشرة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.

وأشارت إلى أهمية إدخال اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة حتى تتمكن من مباشرة مهامها والعمل ميدانيًا، معربة عن أملها في أن يتم ذلك «في القريب العاجل».

«علينا أن نبدأ اليوم»

وأكدت شاهين أن إعادة إعمار غزة لن تكون عملية سريعة، في ظل حجم الدمار والتحديات الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها الحرب، موضحة أن القطاع سيحتاج إلى سنوات حتى يتمكن من استعادة قدرته على التعافي وإعادة بناء بنيته الأساسية.

واختتمت بالتأكيد على أن طول المدة المتوقعة لإعادة الإعمار لا ينبغي أن يكون سببًا لتأجيل البدء، قائلة إن غزة ستحتاج إلى سنوات للتعافي، «لكن علينا أن نبدأ اليوم»، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى وقف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الحياة والاستقرار إلى القطاع.

فلسطين إعمار قطاع غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

بوسي

بفستان مجسم.. ظهور لافت لـ بوسي

المركز القومي للسينما

القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة في سينما الهناجر

عبدالله بالخير

بزيه الإماراتي وعصاه الشهيرة.. عبد الله بالخير يخطف الأنظار في مهرجان هوامير فريجنا

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد