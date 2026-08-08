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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بعد زوج حفيدته منذ أيام .. علي جمعة يعقد قران حفيده بحضور الأهل والأصدقاء.. صور

الدكتور علي جمعة يعقد قران حفيده بحضور الأهل والأصدقاء
الدكتور علي جمعة يعقد قران حفيده بحضور الأهل والأصدقاء
محمد شحتة

في حفل بهيج يسوده المحبة والفرحة والسعادة، عقد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عقد قران حفيده محمد على عروسه حبيبة، بحضور الأهل والأصدقاء والأحباب بقاعة الاحتفالات بمسجد فاضل بمدينة السادس من أكتوبر.

وسادت حالة من الفرجة والبهجة على العروسين، ويعتبر الدكتور محمد العريس، نجل الأستاذة أميرة علي جمعة، نجلة الدكتور علي جمعة والتي احتفلت بزواج ابنها.

زواج حفيدة الدكتور علي جمعة

واحتفل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعقد قران حفيدة نور، على عريسها أحمد، بالقاعة المفتوحة المجاورة لمسجد فاضل بمدينة السادس من أكتوبر وهو مسجد الدكتور علي جمعة.

وأقيم حفل الزفاف بحضور أهل العروسين وأشهر عقد القران الدكتور علي جمعة، واتسم الحفل الذي حضره أيضا الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالبساطة.

وحرصت نور حفيدة الدكتور علي جمعة، على عقد القران قبل البدء في حفل الزفاف، كما قالت منظمة الحفل على انستجرام: ما شاء الله تبارك الله من احلي المواقف الي شفتها ان العروسه طلبت يكون كتب الكتاب قبلها والإشهار للجميع في حفله كتب الكتاب والسبب ان يكون دخول ليهم مع بعض ماسكين اليد يكون شرعي وحلال وتصوير الصور يكون حلال ومن اكتر المواقف الي حبيبتها ان كل لحظه تكون حلال وتقوي لله وشرعي الله يحفظها من اي شر ويحفظهم من عيون الناس يارب ويرزقنا جميعا حب الله.

الدكتور علي جمعة علي جمعة حفيد علي جمعة زواج حفيد علي جمعة ابنة علي جمعة

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