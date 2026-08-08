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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آرسنال يتلقى دفعة قوية لضم يلدز.. نجم يوفنتوس يستعد للضغط من أجل الرحيل

أرسنال
أرسنال
إسلام مقلد

تلقى نادي آرسنال دفعة قوية في مساعيه لتدعيم مركز الجناح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما كشفت تقارير عن رغبة التركي كينان يلدز، نجم يوفنتوس الإيطالي، في الانتقال إلى صفوف النادي اللندني، عقب حسم البرازيلي فينيسيوس جونيور مستقبله مع ريال مدريد.

ويلدز يضغط للانتقال إلى آرسنال

ونقل موقع "جول" عن حساب إندي كايلا على منصة "إكس"، أن يلدز، البالغ من العمر 21 عامًا، يرغب بقوة في الانتقال إلى آرسنال هذا الصيف، ويستعد لإبلاغ مسؤولي يوفنتوس برغبته النهائية في الرحيل وخوض تجربة جديدة مع النادي اللندني.

وفي حال تأكد موقف اللاعب، فإن ذلك قد يمنح آرسنال ورقة ضغط مهمة في المفاوضات، خاصة أن النادي الإنجليزي يبحث عن جناح جديد بعد فشل محاولته في التعاقد مع فينيسيوس جونيور، الذي قرر الاستمرار مع ريال مدريد وتجديد عقده.

يوفنتوس يطلب 120 مليون جنيه إسترليني

ورغم رغبة يلدز في الانتقال إلى شمال لندن، فإن إتمام الصفقة لن يكون سهلًا، في ظل تمسك يوفنتوس بالحصول على مقابل مالي ضخم نظير التخلي عن أحد أبرز مواهب الفريق.

وحدد النادي الإيطالي سعر يلدز عند 120 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قد يمثل العقبة الأكبر أمام آرسنال في حال قرر التحرك رسميًا لإتمام الصفقة.

ولا تعد رغبة آرسنال في التعاقد مع يلدز جديدة، إذ ارتبط اسم اللاعب بالنادي الإنجليزي في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية، بينما وصف الصحفي ساشا تافوليري، من شبكة "سكاي"، اللاعب التركي سابقًا بأنه "الهدف الحلم" للمدرب ميكيل أرتيتا.

آرسنال استفسر عن موقف يلدز

وكانت صحيفة "ذا أتلتيك" قد كشفت في وقت سابق أن آرسنال استفسر رسميًا عن إمكانية التعاقد مع يلدز، إلا أن يوفنتوس كان حاسمًا في رده، وأكد أن اللاعب ليس معروضًا للبيع.

لكن التطورات الأخيرة قد تغير موقف النادي الإيطالي، خاصة إذا أصر اللاعب على الرحيل وأبلغ إدارة يوفنتوس برغبته في خوض تجربة جديدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام مميزة مع يوفنتوس

وقدم كينان يلدز موسمًا قويًا مع يوفنتوس خلال 2025-2026، بعدما سجل 11 هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات، ليؤكد مكانته كأحد أبرز العناصر الهجومية في الفريق الإيطالي.

كما أظهر اللاعب، وفقًا لتحليل موقع "ويسكورد"، مستويات مميزة في المراوغة، إلى جانب قدرات جيدة في إنهاء الهجمات وصناعة الفرص، وهي عوامل تجعله مناسبًا لاحتياجات آرسنال الهجومية.

مارتينيلي يفتح الباب أمام الصفقة

ويرى التقرير أن يلدز قد يمثل إضافة قوية لهجوم آرسنال، خاصة في ظل عدم استقرار مستوى البرازيلي جابرييل مارتينيلي خلال الأشهر الـ12 الماضية، وهو ما يدفع إدارة النادي إلى دراسة خيارات جديدة في مركز الجناح.

ويبحث ميكيل أرتيتا عن لاعب قادر على صناعة الفارق في الثلث الهجومي، وقد يكون يلدز أحد أبرز الخيارات المطروحة، لكن السعر الذي حدده يوفنتوس سيظل العقبة الرئيسية أمام إتمام الصفقة.

وبعد حسم فينيسيوس جونيور مستقبله مع ريال مدريد، أصبح آرسنال مطالبًا بإعادة ترتيب أولوياته الهجومية، وقد تتحول أنظار النادي بقوة نحو كينان يلدز إذا قرر اللاعب التركي بالفعل الضغط على إدارة يوفنتوس للسماح له بالرحيل.

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