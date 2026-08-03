قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس قبرص يعبر عن الاستعداد لدعم اليونان في مكافحة حرائق الغابات
خالد الغندور: الأهلي زعيم القارة الإفريقية بلا منازع
بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هيتخصم كام من رصيد العداد أبو كارت "فرق الشرائح"
أسبوع الحسم.. فينيسيوس يعود وريال مدريد يترقب قراره
إذاعة القرآن الكريم تبث المصحف المجود بصوت الشيخ محمود علي البنا لأول مرة
وفاة عنبر سعيد نجم منتخب الكويت السابق إثر حادث أليم
الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى 73 ألفا و375 شهيدا
الرئيس السيسي يوجه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع وإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص
بعد زلزال فجر اليوم.. التنمية المحلية تكشف نتائج المتابعة في المحافظات.. واستمرار رفع درجة الجاهزية
في ذكري ميلادها.. ماجدة خير الله تكشف ذكرياتها مع مديحة كامل l خاص
لامس أجزاءً من جسدها.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى التجمع
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أرتيتا يتحرك بنفسه.. هل ينجح أرسنال في خطف فينيسيوس من ريال مدريد؟

فينيسيوس
فينيسيوس
محمود أحمد

دخل نادي أرسنال الإنجليزي مرحلة جديدة من طموحاته في سوق الانتقالات الصيفية بعدما وضع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على رأس قائمة أهدافه في خطوة تعكس رغبة "المدفعجية" في الانتقال إلى مستوى جديد من المنافسة محليًا وقاريًا.

ولا تبدو المسألة مجرد اهتمام عابر بأحد أفضل لاعبي العالم بل مشروع متكامل تسعى إدارة النادي اللندني لتنفيذه مستفيدة من حالة الغموض التي تحيط بمستقبل اللاعب داخل ريال مدريد في ظل استمرار المفاوضات الخاصة بتجديد عقده دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

أزمة التجديد تمنح أرسنال الأمل

ورغم ارتباط فينيسيوس بعقد مع ريال مدريد فإن عدم حسم ملف التجديد فتح الباب أمام العديد من الأندية الأوروبية لمتابعة موقفه خاصة مع اقتراب عقده من مراحله الأخيرة.

وتدرك إدارة أرسنال أن استمرار الخلافات بين اللاعب والنادي الإسباني قد يخلق فرصة نادرة للتعاقد مع أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية وهو ما دفعها إلى التحرك مبكرًا بدلاً من انتظار دخول أندية أخرى على خط المفاوضات.

أرتيتا يقود المفاوضات بنفسه

وبحسب تقارير صحفية إسبانية لم يكتفِ المدير الفني ميكيل أرتيتا بمنح الضوء الأخضر لإدارة النادي بل لعب دورًا مباشرًا في محاولة إقناع اللاعب بالانتقال إلى ملعب الإمارات.

وأوضحت التقارير أن المدرب الإسباني تواصل مع فينيسيوس لشرح رؤيته الفنية، مؤكدًا أن اللاعب سيكون حجر الأساس في المشروع الجديد لأرسنال إلى جانب منحه دورًا قياديًا داخل الفريق وهو ما يعكس حجم الرهان الذي يضعه النادي على الصفقة المحتملة.

صفقة تتجاوز المستطيل الأخضر

ولا تنظر إدارة أرسنال إلى فينيسيوس باعتباره مجرد جناح هجومي قادر على صناعة الفارق بل تعتبره استثمارًا استراتيجيًا يمكن أن يرفع القيمة التسويقية للنادي عالميًا.

فالنجم البرازيلي يتمتع بجماهيرية واسعة وحضور إعلامي كبير وهو ما قد ينعكس على عقود الرعاية والمبيعات والانتشار التجاري للنادي لذلك فإن إدارة "المدفعجية" ترى أن تكلفة الصفقة ستكون مبررة على المدى الطويل.

150 مليون يورو على الطاولة

وتشير التقارير إلى أن أرسنال مستعد لتقديم عرض قد تصل قيمته إلى 150 مليون يورو من أجل إقناع ريال مدريد بالتخلي عن خدمات اللاعب وهو رقم سيجعل الصفقة واحدة من الأكبر في تاريخ النادي الإنجليزي وربما من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي إذا تمت.

لكن نجاح العرض لا يتوقف على موافقة ريال مدريد فقط بل يرتبط أيضًا بموقف اللاعب نفسه الذي لا يزال يفضل الاستمرار داخل النادي الملكي.

فينيسيوس يتمسك بحلم ريال مدريد

ورغم الاهتمام الكبير من أرسنال فإن المؤشرات القادمة من إسبانيا تؤكد أن فينيسيوس لا يفكر في الرحيل حاليًا إذ يعتبر نفسه أحد أعمدة مشروع ريال مدريد خلال السنوات المقبلة.

ويؤمن اللاعب بإمكانية الاستمرار في حصد البطولات بقميص "الميرينغي" وهو ما يجعل خياره الأول هو التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي بشأن تجديد العقد.

العقبة المالية تهدد الاتفاق

وتتمثل الأزمة الحقيقية في الجوانب المالية إذ تشير التقارير إلى وجود تباين واضح بين مطالب اللاعب وما تعرضه إدارة ريال مدريد.

ويطالب فينيسيوس بالحصول على راتب سنوي صافٍ يصل إلى نحو 30 مليون يورو بالإضافة إلى مكافأة توقيع كبيرة بينما تتمسك إدارة ريال مدريد بسياسة الرواتب التي تعتمدها منذ سنوات وترفض تجاوز السقف المالي المحدد داخل غرفة الملابس.

وتخشى الإدارة الإسبانية من أن يؤدي الاستجابة الكاملة لمطالب اللاعب إلى خلق أزمة مستقبلية مع بقية نجوم الفريق عند تجديد عقودهم.

أيام حاسمة

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة جولات جديدة من المفاوضات بين مسؤولي ريال مدريد وممثلي اللاعب في محاولة لإغلاق الملف قبل تصاعد اهتمام الأندية الراغبة في ضمه.

وفي المقابل يواصل أرسنال مراقبة الموقف عن قرب استعدادًا للتحرك رسميًا إذا تعثرت مفاوضات التجديد وهو ما قد يفتح الباب أمام واحدة من أكثر صفقات الانتقالات إثارة خلال السنوات الأخيرة.

وبين رغبة ريال مدريد في الحفاظ على أحد أبرز نجومه وإصرار أرسنال على استغلال الفرصة تبقى كلمة الحسم بيد فينيسيوس جونيور الذي سيحدد بقراره ما إذا كان سيواصل كتابة تاريخه في "سانتياجو برنابيو" أم سيبدأ فصلًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نادي أرسنال الإنجليزي الانتقالات الصيفية فينيسيوس كرة القدم العالمية أرسنال الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

زلزال

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مصر وعددا من دول الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

أرشيفية

إيران تستهدف طائرة مسيرة من طراز MQ9 فوق مضيق هرمز

حرائق

أوامر بإجلاء 60 ألف شخص بسبب الحرائق في واشنطن

أرشيفية

الجيش الأمريكي يطلب من جنوده أفكارا إبداعية في معاقبة إيران

بالصور

طريقة عمل برجر لحم مشوي

طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..

زوجة مسلم تثير الجدل بإطلالة ملفتة |شاهد

زوجة مسلم تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة مسلم تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة مسلم تثير الجدل بإطلالة ملفتة

انزل تحت السفرة| ماذا نفعل عند حدوث زلزل؟

ماذا نفعل عند وجود زلزل؟
ماذا نفعل عند وجود زلزل؟
ماذا نفعل عند وجود زلزل؟

بوسي تخطف الأنظار بلوك جريء

بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء
بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء
بوسى تخطف الأنظار بلوك جريء

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد