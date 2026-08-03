أرتيتا يتحرك بنفسه.. هل ينجح أرسنال في خطف فينيسيوس من ريال مدريد؟

دخل نادي أرسنال الإنجليزي مرحلة جديدة من طموحاته في سوق الانتقالات الصيفية بعدما وضع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على رأس قائمة أهدافه في خطوة تعكس رغبة "المدفعجية" في الانتقال إلى مستوى جديد من المنافسة محليًا وقاريًا.

ولا تبدو المسألة مجرد اهتمام عابر بأحد أفضل لاعبي العالم بل مشروع متكامل تسعى إدارة النادي اللندني لتنفيذه مستفيدة من حالة الغموض التي تحيط بمستقبل اللاعب داخل ريال مدريد في ظل استمرار المفاوضات الخاصة بتجديد عقده دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

أزمة التجديد تمنح أرسنال الأمل

ورغم ارتباط فينيسيوس بعقد مع ريال مدريد فإن عدم حسم ملف التجديد فتح الباب أمام العديد من الأندية الأوروبية لمتابعة موقفه خاصة مع اقتراب عقده من مراحله الأخيرة.

وتدرك إدارة أرسنال أن استمرار الخلافات بين اللاعب والنادي الإسباني قد يخلق فرصة نادرة للتعاقد مع أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية وهو ما دفعها إلى التحرك مبكرًا بدلاً من انتظار دخول أندية أخرى على خط المفاوضات.

أرتيتا يقود المفاوضات بنفسه

وبحسب تقارير صحفية إسبانية لم يكتفِ المدير الفني ميكيل أرتيتا بمنح الضوء الأخضر لإدارة النادي بل لعب دورًا مباشرًا في محاولة إقناع اللاعب بالانتقال إلى ملعب الإمارات.

وأوضحت التقارير أن المدرب الإسباني تواصل مع فينيسيوس لشرح رؤيته الفنية، مؤكدًا أن اللاعب سيكون حجر الأساس في المشروع الجديد لأرسنال إلى جانب منحه دورًا قياديًا داخل الفريق وهو ما يعكس حجم الرهان الذي يضعه النادي على الصفقة المحتملة.

صفقة تتجاوز المستطيل الأخضر

ولا تنظر إدارة أرسنال إلى فينيسيوس باعتباره مجرد جناح هجومي قادر على صناعة الفارق بل تعتبره استثمارًا استراتيجيًا يمكن أن يرفع القيمة التسويقية للنادي عالميًا.

فالنجم البرازيلي يتمتع بجماهيرية واسعة وحضور إعلامي كبير وهو ما قد ينعكس على عقود الرعاية والمبيعات والانتشار التجاري للنادي لذلك فإن إدارة "المدفعجية" ترى أن تكلفة الصفقة ستكون مبررة على المدى الطويل.

150 مليون يورو على الطاولة

وتشير التقارير إلى أن أرسنال مستعد لتقديم عرض قد تصل قيمته إلى 150 مليون يورو من أجل إقناع ريال مدريد بالتخلي عن خدمات اللاعب وهو رقم سيجعل الصفقة واحدة من الأكبر في تاريخ النادي الإنجليزي وربما من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي إذا تمت.

لكن نجاح العرض لا يتوقف على موافقة ريال مدريد فقط بل يرتبط أيضًا بموقف اللاعب نفسه الذي لا يزال يفضل الاستمرار داخل النادي الملكي.

فينيسيوس يتمسك بحلم ريال مدريد

ورغم الاهتمام الكبير من أرسنال فإن المؤشرات القادمة من إسبانيا تؤكد أن فينيسيوس لا يفكر في الرحيل حاليًا إذ يعتبر نفسه أحد أعمدة مشروع ريال مدريد خلال السنوات المقبلة.

ويؤمن اللاعب بإمكانية الاستمرار في حصد البطولات بقميص "الميرينغي" وهو ما يجعل خياره الأول هو التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي بشأن تجديد العقد.

العقبة المالية تهدد الاتفاق

وتتمثل الأزمة الحقيقية في الجوانب المالية إذ تشير التقارير إلى وجود تباين واضح بين مطالب اللاعب وما تعرضه إدارة ريال مدريد.

ويطالب فينيسيوس بالحصول على راتب سنوي صافٍ يصل إلى نحو 30 مليون يورو بالإضافة إلى مكافأة توقيع كبيرة بينما تتمسك إدارة ريال مدريد بسياسة الرواتب التي تعتمدها منذ سنوات وترفض تجاوز السقف المالي المحدد داخل غرفة الملابس.

وتخشى الإدارة الإسبانية من أن يؤدي الاستجابة الكاملة لمطالب اللاعب إلى خلق أزمة مستقبلية مع بقية نجوم الفريق عند تجديد عقودهم.

أيام حاسمة

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة جولات جديدة من المفاوضات بين مسؤولي ريال مدريد وممثلي اللاعب في محاولة لإغلاق الملف قبل تصاعد اهتمام الأندية الراغبة في ضمه.

وفي المقابل يواصل أرسنال مراقبة الموقف عن قرب استعدادًا للتحرك رسميًا إذا تعثرت مفاوضات التجديد وهو ما قد يفتح الباب أمام واحدة من أكثر صفقات الانتقالات إثارة خلال السنوات الأخيرة.

وبين رغبة ريال مدريد في الحفاظ على أحد أبرز نجومه وإصرار أرسنال على استغلال الفرصة تبقى كلمة الحسم بيد فينيسيوس جونيور الذي سيحدد بقراره ما إذا كان سيواصل كتابة تاريخه في "سانتياجو برنابيو" أم سيبدأ فصلًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.