تقارير: آرسنال يتوصل لاتفاق على الشروط الشخصية مع فينيسيوس جونيور

كشفت تقارير صحفية أن نادي آرسنال توصل إلى اتفاق مبدئي مع البرازيلي فينيسيوس جونيور بشأن الشروط الشخصية، تمهيدًا لإمكانية انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

آرسنال

وأوضحت التقارير أن المفاوضات بين اللاعب ونادي آرسنال شهدت تقدمًا، بينما لا يزال التوصل لاتفاق مع ريال مدريد هو العقبة الأساسية لإتمام الصفقة، في ظل استمرار المفاوضات بين النادي الإسباني واللاعب بشأن تجديد عقده.

ورغم الاتفاق المبدئي على البنود الشخصية بحسب التقارير، فإن الصفقة لم تُحسم رسميًا حتى الآن، وما زالت تعتمد على موقف ريال مدريد النهائي من بيع اللاعب أو التوصل لاتفاق جديد معه.