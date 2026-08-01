أرسنال يحسم صفقة برونو جيماريش مقابل 80 مليون إسترليني

اقترب البرازيلي برونو جيماريش من ارتداء قميص أرسنال، بعدما توصل النادي اللندني إلى اتفاق مع نيوكاسل يونايتد لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة ESPN، فإن قيمة الصفقة تبلغ نحو 80 مليون جنيه إسترليني، بواقع 70 مليونًا يدفعها أرسنال كمبلغ أساسي، إضافة إلى 10 ملايين أخرى في صورة حوافز ومكافآت مرتبطة بأداء اللاعب وتحقيق أهداف محددة.

وأضاف التقرير أن لاعب الوسط البرازيلي، البالغ من العمر 28 عامًا، يستعد لتوقيع عقد طويل الأمد مع أرسنال خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالانتقال.

وأشار إلى أن رغبة جيماريش في خوض تجربة جديدة مع "الجانرز" كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في تسريع المفاوضات، خاصة بعدما وافقت إدارة نيوكاسل على مناقشة رحيله عقب إخفاق الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن أرسنال الصفقة رسميًا بعد استكمال الفحوصات الطبية وتوقيع العقود، ليواصل النادي تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.