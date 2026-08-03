لمواجهة التحديات والطوارئ.. الزراعة تطلق برنامجا متقدما لإدارة الأزمات

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال "إدارة الأزمات والكوارث" لـ 40 متدرباً من قيادات الوزارة، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالارتقاء بالعنصر البشري وصقل مهارات العاملين لمواكبة المتغيرات والتطورات المتلاحقة.

وشهد افتتاح البرنامج حضور اللواء دكتور أيمن مطر، مساعد الوزير للتدريب والمشرف على الإدارة المركزية للتدريب، والدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمهندس طارق صلاح رئيس الإدارة المركزية للتدريب.

وفي كلمته خلال الافتتاح، نقل اللواء دكتور أيمن مطر تحيات وزير الزراعة للمشاركين، مؤكداً حرص الوزارة على دعم وتطوير كوادراها البشرية وتزويدها بالأدوات الحديثة للإدارة، لافتا إلى أن ذلك البرنامج يُعقد تحت إشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين، بهدف تزويد المشاركين بفهم عميق لاستراتيجيات التعامل مع المخاطر، واكتشاف التهديدات المحتملة قبل حدوثها، فضلاً عن وضع خطط وقائية واستباقية لتقليل حدوث الكوارث والأزمات.

من جانبهم، أعرب المشاركون عن تقديرهم لدعم وزير الزراعة الدائم للعاملين وحرصه على الاستثمار في تطوير مهاراتهم الإدارية والقيادية.