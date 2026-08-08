رسميا.. آرسنال يضم برونو جيماريش من نيوكاسل يونايتد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي إتمام تعاقده مع البرازيلي برونو جيمارايش، قادمًا من نيوكاسل يونايتد، ليصبح لاعب خط الوسط الدولي أحدث صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، بعقد طويل الأمد.

ويصل جيمارايش، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى أرسنال بعد مسيرة حافلة خاض خلالها تجارب عدة في البرازيل وأوروبا، بدأها مع أوداكس في ساو باولو عام 2015، قبل الانتقال إلى أتلتيكو باراناينسي في 2017.

وخلال فترته مع أتلتيكو، نجح اللاعب في فرض نفسه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البرازيلية، وأسهم في تتويج الفريق بأربعة ألقاب، ليحصل بعدها على فرصة خوض تجربة أوروبية مع أولمبيك ليون الفرنسي، الذي انضم إليه في يناير 2020.

ولم يحتج جيمارايش إلى وقت طويل لإثبات قدراته في الملاعب الأوروبية، إذ قدم مستويات لافتة مع ليون على مدار موسمين، قبل أن يعود إلى الدوري الإنجليزي من بوابة نيوكاسل في يناير 2022.

ومع نيوكاسل، تحول اللاعب إلى أحد أهم عناصر خط الوسط، وخاض ما يقرب من 200 مباراة خلال أربعة مواسم ونصف، وكان من أبرز المساهمين في تتويج الفريق بكأس كاراباو عام 2025، إلى جانب مساعدته في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في موسمين.

ومن جانبه، رحب أندريا بيرتا، المدير الرياضي لأرسنال، بوصول اللاعب البرازيلي، مؤكدًا أن جيمارايش يمتلك الشخصية والقدرات الفنية التي ستمنح الفريق إضافة قوية.

وقال بيرتا: “يسعدنا انضمام برونو جيمارايش إلى أرسنال، فهو لاعب يتمتع بعقلية مميزة وجودة فنية عالية، كما يمتلك صفات قيادية ستشكل إضافة مهمة للفريق”.

ويأمل أرسنال أن يمثل انضمام جيمارايش دفعة جديدة لخط الوسط، في ظل طموحات النادي بالمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.