عمر مرموش يستعد لتحقيق انجاز مصري في بطولة الدرع الخيرية

يستعد عمر مرموش نجم منتخب مصر وفريق مانشستر سيتي لمواجهة قوية أمام أرسنال، مساء اليوم الأحد، في بطولة الدرع الخيرية.

ويحتضن ملعب "برينسيباليتي" في العاصمة الويلزية كارديف المباراة، التي تجمع بين أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومانشستر سيتي، المتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي، في مواجهة تحمل أهمية خاصة للفريقين قبل انطلاق منافسات الموسم.

انجاز مميز في انتظار عمر مرموش

ويسعى عمر مرموش لتحقيق إنجاز مصري جديد في إنجلترا بعدما سبقه محمد النني ومحمد صلاح في بطولة كأس الدرع الخيرية.

ويبحث عمر مرموش عن معادلة محمد صلاح ومحمد النني ليكون ثالث لاعب مصري يتوج بلقب بطولة الدرع الخيرية

وتوج محمد النني مع أرسنال بلقب الدرع الخيرية مرتين في موسمي 2017-2018 و2020-2021 كما توج محمد صلاح باللقب مرة وحيدة في موسم 2022-2023

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بطموح تحقيق اللقب وبدء الموسم الجديد بأفضل طريقة ممكنة، كما تمثل المباراة اختبارًا رسميًا أول للجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب ماريسكا، الذي يسعى إلى افتتاح مشواره مع الفريق بالتتويج بأول ألقابه.

على الجانب الآخر، يبحث أرسنال عن بداية قوية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل انطلاق رحلة الدفاع عن لقب الدوري، بعدما أنهى انتظارًا طويلًا بالتتويج بالمسابقة، في الوقت الذي يتطلع فيه أيضًا إلى تجاوز خيبة خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الموسم الماضي.

وتحظى مشاركة عمر مرموش باهتمام خاص، إذ يأمل الدولي المصري في مواصلة حصد الألقاب مع مانشستر سيتي، بعدما نجح في تحقيق بطولتين منذ انضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2025.