قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل أخذ الاتجاه الصاعد؟.. إلى أين يتجه الذهب خلال الفترة القادمة
هجوم مسيرات أوكراني يشعل حريقاً ضخماً في مستودع «وايلد بيريز» قرب موسكو
حبس خفير تعدى على فتاة ذوي الهمم بطنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات
وفاة فتاة بنيران والدها بعد 3 أيام من محاولات إنقاذها بالمنوفية
جيش الاحتلال: انفجار عبوة ناسفة في دبابة إسرائيلية بقطاع غزة
مارتن أونيل يتحدث عن هيثم حسن بعد ظهوره الأول بقميص سيلتيك
طريق حورس يكشف أسرارًا جديدة.. هل يقود اكتشاف مرتقب إلى موقع دخول إخوة يوسف لمصر؟
كان بيلعب .. القبض على طالب تعدى على كلب بالقليوبية
الله لايسامحكم .. ابنة فيروز تكشف المستور عن وفاة شقيقها زياد الرحباني
سفير الهند بالقاهرة: مصر شريك رئيسي في بريكس وأكثر من 5 مليارات دولار استثمارات هندية
أسهل الطرق لخفض الفاتورة.. خطوات ترشيد الكهرباء في المنزل خلال فصل الصيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر مرموش يستعد لتحقيق انجاز مصري في بطولة الدرع الخيرية

عمر مرموش - محمد صلاح
عمر مرموش - محمد صلاح
عبدالله هشام

يستعد عمر مرموش نجم منتخب مصر وفريق مانشستر سيتي لمواجهة قوية أمام أرسنال، مساء اليوم الأحد، في بطولة الدرع الخيرية.

ويحتضن ملعب "برينسيباليتي" في العاصمة الويلزية كارديف المباراة، التي تجمع بين أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومانشستر سيتي، المتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي، في مواجهة تحمل أهمية خاصة للفريقين قبل انطلاق منافسات الموسم.

انجاز مميز في انتظار عمر مرموش

ويسعى عمر مرموش لتحقيق إنجاز مصري جديد في إنجلترا بعدما سبقه محمد النني ومحمد صلاح في بطولة كأس الدرع الخيرية.

ويبحث عمر مرموش عن معادلة محمد صلاح ومحمد النني ليكون ثالث لاعب مصري يتوج بلقب بطولة الدرع الخيرية

وتوج محمد النني مع أرسنال بلقب الدرع الخيرية مرتين في موسمي 2017-2018 و2020-2021 كما توج محمد صلاح باللقب مرة وحيدة في موسم 2022-2023

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال 

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بطموح تحقيق اللقب وبدء الموسم الجديد بأفضل طريقة ممكنة، كما تمثل المباراة اختبارًا رسميًا أول للجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب ماريسكا، الذي يسعى إلى افتتاح مشواره مع الفريق بالتتويج بأول ألقابه.

على الجانب الآخر، يبحث أرسنال عن بداية قوية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل انطلاق رحلة الدفاع عن لقب الدوري، بعدما أنهى انتظارًا طويلًا بالتتويج بالمسابقة، في الوقت الذي يتطلع فيه أيضًا إلى تجاوز خيبة خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الموسم الماضي.

وتحظى مشاركة عمر مرموش باهتمام خاص، إذ يأمل الدولي المصري في مواصلة حصد الألقاب مع مانشستر سيتي، بعدما نجح في تحقيق بطولتين منذ انضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2025.

عمر مرموش منتخب مصر مانشستر سيتي أرسنال الدرع الخيرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

أشرف داري

الأهلي يحسم موقف أشرف داري بعد جلسة التسوية مع وكيله

وزير التربية والتعليم

قبول «تحويلات المدارس» بشرط سماح الكثافة ومنع «تبرعات تقديم الملفات» | قرارات مهمة

إمام عاشور

إعلامي يكشف تفاصيل جلسة تحذيرية مع إمام عاشور بسبب «آدم وطني»

عداد الكهرباء

رصيد عداد الكهرباء ينفد سريعًا؟.. إليك 10 أسباب وطرق حلها

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب .. فيديو

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

ترشيحاتنا

المسرح القومي

استعدادات متواصلة لانطلاق الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري في نوفمبر المقبل

هيثم حسن

هيثم حسن يخطف الأضواء قبل أن يلمس الكرة.. ماذا قالت جماهير سيلتيك عن الصفقة المصرية الجديدة؟

إنزاجي وبنزيما

" أنا المدرب ".. هل انتهى شهر العسل بين إنزاجي وبنزيما في الهلال؟

بالصور

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالأعشاب؟

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة :
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة :
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة :

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

زوجة حسام حسن

العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي عن برامج مقالب رامز جلال: أسلوبه عنيف ومش بحب أتابعه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد