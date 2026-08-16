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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيفاء وهبي تتألق في حفل استثنائي بالعاصمة السويدية ستوكهولم

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
قاسم

أحيت اللبنانية هيفاء وهبي حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حضور جماهيري كبير، حيث توافد الآلاف من محبيها للاستمتاع بأغانيها ومشاركتها أجواء الحفل التي اتسمت بالحماس والتفاعل.
 

وقدمت هيفاء خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي ردد معها كلمات الأغاني.

وشهد الحفل أجواءً احتفالية مميزة، حيث تفاعل الحضور من أبناء الجالية العربية مع أداء هيفاء وهبي، التي حرصت على تقديم مجموعة متنوعة من أغنياتها التي تجمع بين الأعمال القديمة والحديثة.

ويأتي هذا الحفل ضمن نشاط هيفاء وهبي الفني وحفلاتها التي تلتقي خلالها بجمهورها في عدد من المدن حول العالم، وسط حضور وتفاعل جماهيري لافت.

هيفاء هيفاء وهبي أغاني هيفاء وهبي

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