شوبير يكشف كواليس مثيرة في اختبارات الحكام.. رسوب جماعي واعتداء داخل الاختبار

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل مثيرة شهدتها اختبارات الحكام، مشيرًا إلى وجود نسبة رسوب كبيرة في الاختبار الخاص بقانون التحكيم، إلى جانب واقعة اشتباك خلال اختبار اللياقة البدنية.

الحكام المصريين

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: «75% من الحكام سقطوا في الاختيار الخاص بقانون التحكيم».

وأضاف أن هناك 3 حكام سقطوا في اختبار اللياقة البدنية، موضحًا أن الأمر لم يتوقف عند الرسوب، بعدما دخل الحكام الثلاثة في اشتباك مع الحكم المسؤول عن إجراء الاختبار.

وأوضح شوبير أن أحد الحكام الثلاثة اعتدى على الحكم الذي كان يجري اختبار اللياقة، بعدما أبلغه بأنه لم يجتز الاختبار، مشيرًا إلى أن الواقعة أثارت حالة من الجدل داخل منظومة التحكيم.

وتابع الإعلامي أن عصام عبد الفتاح يفكر بشكل جدي في شطب الحكم الذي اعتدى على المسؤول عن الاختبار، على خلفية التصرف الذي بدر منه.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد من منافسات الدوري المصري الممتاز، وسط اهتمام كبير بملف التحكيم، خاصة مع سعي المسؤولين إلى رفع مستوى الحكام وتجهيزهم بالشكل المناسب قبل بداية المسابقة.

وتعد اختبارات قانون التحكيم واللياقة البدنية من أبرز المعايير التي يخضع لها الحكام قبل السماح لهم بإدارة المباريات، لضمان جاهزيتهم الفنية والبدنية للمنافسات الرسمية.