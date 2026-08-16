حملات مرورية بالغربية لمواجهة ظاهرة نقل العمال بعربات نقل وتوفير أتوبيسات بديلة لتلافي الحوادث..صور

تمكنت مباحث مرور الغربية اليوم من شن حملات مكبرة لردع قائدي المركبات والسيارات النقل التي تستغل نقل العمالة اليومية إلي محل أعمالهم اليومية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وحررت المحاضر اللازمة.

حملات مرورية

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء رشاد فاروق مدير أمن الغربية إخطارا من العميد هاني عزيز مدير إدارة مرور الغربية يفيد بشن حملات مكبرة لمواجهه ظاهرة استخدام عربات نقل العمالة اليومية الحرفية والمهنية بنطاق دائرة قري ومراكز المحافظة لتأمين ارواح وحياة المواطنين وتلافي حوادث الطرق .

أكمنه وخدمات مرورية

كما دشن أكمنه وخدمات مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات النقل وحرر محاضر وغرامات الفورية لتأمين حياة المواطنين.

توفير اتوبيسات بديلة

وأفادت مصادر أمنية تخصيص سيارات أتوبيسات لنقل العمالة اليومية إلي محل أعمالهم كالبديل بعربات النقل وتأمين حياة المواطنين وتلافي الحوادث المرورية.

غرامات فورية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.