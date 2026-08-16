كيف تتخلص من تساقط الشعر بالأعشاب؟

تواجه بعض السيدات مشكلة ظهور فراغات في الشعر في مقدمة الرأس، وخاصةً بتقدم العمر أو بسبب بعض العوامل الوراثية، ونضع بين يديك مجموعة من الوصفات الطبيعية للتخلص من هذه الفراغات:

وصفات غير متوقعة لعلاج مشاكل الشعر بالاعشاب..

1-ماسك الثوم لمنع لتساقط الشعر..

اهرسي رأس ثوم مع ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة، وأضيفي إليهم نصف كوب من ماء الورد كي تخف رائحة الثوم القوية. دلكي فروة رأسك بهذه الخلطة لمدة 10 دقائق، واتركيها ساعة على رأسك. كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع لمدة شهر. لن تتحملي رائحة الثوم لكن نتيجته جد فعّالة، اغسلي شعرك بعدها عدّة مرات بشامبو ذو رائحة عطرة ليقضي على رائحة الثوم.

2-ماسك البصل لمنع تساقط الشعر

أخلطي ملعقة من زيت الزيتون مع 4 ملاعق من زيت الخروع مع 3 فصوص ثوم مهروسة، اخلطيهم جيداً. من ثم ادهني بها الفراغات بمعدل 4 إلى 5 مرات في الأسبوع.

3-ماسك زيت القرنفل

أمزجي ملعقة من زيت القرنفل مع ملعقة عصير الذرة وملعقة من الخل، ضعيهم في زجاجة واستعملي هذه الخلطة مرة صباحاً وأخرى مساءً.

4-ماسك عصير الليمون..

أمزجي عصير الليمون مع زيت الحبة السوداء وبذور لب بعد إبعاد القشر عنها. اخلطيهم لكي تحصلي على كريم من ثم دلكي به فروة رأسك.

5-ماسك إكليل الجبل..

اغلي ماء على النار وأضيفي إليه عشبة إكليل الجبل، واتركيه منقوعاً يوماً كاملاً. بعدها صفّي العشب وضعي المياه في بخاخ، وقبل النوم رشي جذور شعرك ومشطيه جيداً.

"الثوم والخروع والزيتون" لإنبات الشعر بالأماكن الخالية والحواجب.ك