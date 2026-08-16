ألمانيا تلغي آلاف حالات اللجوء للسوريين

كشفت إجابة الحكومة الألمانية على استفسار تقدمت به كتلة «اليسار» البرلمانية أن 23.2% من أصل 8,320 مراجعة لملفات اللجوء خلال النصف الأول من العام انتهت بإلغاء أو سحب الحماية، وكانت غالبية الحالات تخص لاجئين سوريين.

وتلغي السلطات الألمانية وضع الحماية عندما يحدث تغير جوهري في الظروف داخل بلد طالب اللجوء، بينما يسحب الوضع في حال ثبوت تقديم معلومات غير صحيحة عند طلب الحماية.

وبعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، عاد مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ولا سيما من تركيا ولبنان والأردن، رغم استمرار التوتر الأمني في بعض المناطق، إلى جانب نقص المساكن والمساعدات.

ومنذ يونيو الماضي، وسعت الهيئة الألمانية للهجرة نطاق مراجعة ملفات اللجوء لتشمل من مضى على حصولهم على اللجوء 21 شهراً، إضافة إلى الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى حماية خاصة أو لديهم شبكة دعم داخل سوريا، وذلك بعد تحسن الوضع الإنساني. وكانت الهيئة قد علقت البت في طلبات لجوء السوريين عقب تغيير السلطة.

ولا تزال عمليات الترحيل إلى سوريا محدودة، كما تتطلب تعاون السلطات السورية. وشهد العام الماضي أول عملية ترحيل إلى سوريا منذ اندلاع الحرب، تلتها 3 عمليات خلال النصف الأول من هذا العام.

وفي المقابل، تعارض خبيرة «اليسار» كلارا بونجر العودة القسرية للسوريين، بسبب استمرار عدم استقرار الأوضاع في سوريا، وتقترح الإبقاء على الحماية للسوريين الذين استقروا في ألمانيا.

وتراجعت طلبات اللجوء السورية بصورة حادة عقب سقوط الأسد، إذ لم يتجاوز عددها 5 آلاف طلب خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ978,761 طلباً منذ عام 2013. كما ارتفعت نسبة رفض الطلبات إلى 68.6%، بعدما كانت معظم الطلبات تُقبل في السابق.

ويعمل عدد كبير من السوريين في ألمانيا في قطاعات تعاني نقصاً في العمالة، من بينها تجارة التجزئة، والتموين المؤقت، والمطاعم، والرعاية الصحية، وخدمات التوصيل.