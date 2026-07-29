قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"متفوقين مش غشاشين"|ننشر درجات طلاب "لجنة فاقوس" في نتيجة الثانوية العامة لحسم الجدل
ناقد رياضي: معتمد جمال يضم إبراهيم صلاح لجهازه المعاون في الزمالك
سعر الدولار في مصر ختام الأربعاء 29 يوليو
حقيقة وقوع حالات غش بمدرسة «الأول على الجمهورية».. «التعليم» تحسم الأمر
محمد صلاح قائد مشروع بشكتاش الجديد؟.. تفاصيل عرض النادي التركي للفرعون
متفوقون أم غشاشون؟| نتيجة الثانوية العامة لطلاب فاقوس بين اتهامات المشككين ودفاع التعليم|القصة كاملة
الجماهير غضبانة.. رد فعل خالد الغندور على رحيل جون إدوارد
رئيس اقتصادية القناة: نتطلع لتعزيز التعاون الاستثماري مع سلطنة عُمان
رابطة الأندية تحسم موعد قرعة الموسم الجديد للدوري
محمد عوض: تطوير رحلة المستثمر والتحول الرقمي يعززان تنافسية مناخ الاستثمار
بدء قرعة دوري ORA للموسم الجديد 5 أغسطس
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان الرشوة وأثرها في إفساد المجتمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين تطلق حملة عالمية جديدة لتجديد "الوعد" بالحماية

مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين
مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

 أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئينـ حملة عالمية جديدة تحت عنوان "الوعد"، تدعو الحكومات والمنظمات والأفراد إلى تجديد التزامهم بحماية الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار بسبب الحروب والعنف والاضطهاد، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الوعد الذي قطعته الدول قبل 75 عاما يواجه اليوم ضغوطا متزايدة في ظل تصاعد النزاعات وتزايد أعداد النازحين.

وقال الأمين العام إن الدول قطعت، عقب الحرب العالمية الثانية، وعدا بألا يُعاد أي شخص يفر من الاضطهاد إلى مكان تكون فيه حياته أو حريته مهددتين، مضيفا أن اتفاقية عام 1951 منحت هذا الوعد قوة القانون، وأسهمت منذ ذلك الحين في إنقاذ ملايين الأرواح، وأصبحت "واحدة من أوضح صور تجسيد إنسانيتنا المشتركة".

تأتي مبادرة المفوضية في وقت لا يزال فيه أكثر من 41 مليون لاجئ نازحين حول العالم، بينما تواصل النزاعات اقتلاع الأسر من ديارها، وتفرض ضغوطا متزايدة على أنظمة اللجوء والدول المستضيفة لطالبي الأمان.

يقود المبادرة المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، "برهام صالح"، وتهدف إلى بناء تحالف واسع لدعم حماية اللاجئين، تمهيدا لانعقاد المنتدى العالمي للاجئين عام 2027، الذي سيجمع ممثلين عن مختلف مكونات المجتمع المدني لتجديد التأكيد على الحق في طلب اللجوء وإعادة بناء حياة من اضطروا إلى الفرار بسبب النزاعات والاضطهاد. انضم إلى المبادرة قادة من مجتمع اللاجئين، وشخصيات من قطاع الأعمال، وزعماء دينيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان.

ويدعو الموقعون على المبادرة إلى بناء عالم يتمكن فيه الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من طلب الأمان، ويحظى فيه اللاجئون بالترحيب داخل المجتمعات المضيفة، وتبادر فيه الحكومات إلى دعم الدول المستضيفة والعمل على إيجاد حلول دائمة لأوضاع النزوح.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "برهام صالح": "قبل 75 عاما، قطع العالم وعدا بحماية الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار. وتقع على عاتقنا اليوم مسئولية الوفاء بذلك الوعد، حتى يستمر عبر الأجيال القادمة".

وحذر الأمين العام من أن هذا الوعد التاريخي أصبح يواجه تحديات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن النزاعات تتكاثر والاضطهاد لا يزال مستمرا، فيما تتزايد أعداد الأشخاص الذين يُجبرون على الفرار. وقال إن "الحق في التماس اللجوء أصبح موضع تشكيك أو تقييد أو حتى حرمان في كثير من الأحيان"، مؤكدا أن اتفاقية اللاجئين "ليست إرثا من حقبة مضت، بل لا تزال اليوم بالقدر نفسه من الضرورة التي كانت عليها عند اعتمادها".

وقال جوتيريش إن الاتفاقية "ليست عقبة ينبغي الالتفاف عليها، وإنما أساس يجب صونه" من خلال ضمان الوصول إلى الحماية، وإجراءات لجوء عادلة وإنسانية، والاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية، دون أي تمييز.

وشدد على ضرورة رفض السياسات التي تنقل مسؤوليات الحماية إلى أطراف أخرى، أو تعاقب الأشخاص على سعيهم إلى الأمان، أو تجعل الحماية مشروطة بالجنسية أو الدين أو العرق أو مسار الوصول.

الجدير بالذكر أن اتفاقية اللاجئين اعتمدت عام 1951 في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأرست الأساس القانوني لحماية اللاجئين، ورسخت مبدأ عدم إعادة الأشخاص الفارين من الاضطهاد إلى أماكن قد يتعرضون فيها للخطر.

وذكرت المفوضية أن المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية لا تزال تحظى بالأهمية نفسها اليوم، في وقت بلغت فيه مستويات النزوح أرقاما قياسية، ما يفرض ضغوطا كبيرة على الأنظمة الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.

مفوضية الأمم المتحدة حملة عالمية الحكومات والمنظمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

أبو ليمون يزور مديرية أمن بورسعيد ويهنئ اللواء وائل رشدي بمناسبة توليه مهام منصبه مديرًا الأمن

أبو ليمون يزور مديرية أمن بورسعيد ويهنئ وائل رشدي بتوليه مهام منصبه

صورة أرشيفية

إلغاء حكم حبسه عامًا وتغريمه 100 ألف جنيه.. براءة "زمزم" من اختلاس توقيع والاشتراك في انتحال صفة موظف حكومي

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يوجه ببحث شكاوى المواطنين وتوفير الدعم لبعض الحالات الإنسانية

بالصور

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فيديو

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

محامية الاسكندرية

20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد