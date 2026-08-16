قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة أخلاقية .. ماذا حدث للفتاة العشرينية على يد الخفير المُتصابي بالغربية؟
القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين
أحمد حسن: الزمالك يطلب مهلة من «صلاح مصدق» لسداد مستحقاته بسبب الأزمة المالية
خريجون بلا تكليف ووحدات بلا أطقم.. تحرك برلماني عاجل لحل أزمة خريجي الفرق الطبية
الزمالك يصدم «بيزيرا» بقرار مُفاجئ .. العودة للقاهرة أولًا قبل حسم مصيره
3 لاعبين يُثيرون الجدل داخل الأهلي .. عرض للرحيل ومفاوضات مستمرة
فى ذكراه .. قصة أغلى مطرب فى زمنه صالح عبد الحي
أرخص علبة حلاوة المولد تبدأ من كام؟.. قائمة الأسعار الكاملة الشعبي والمحال الكبرى
شوبير يكشف كواليس مثيرة في اختبارات الحكام.. رسوب جماعي واعتداء داخل الاختبار
أحمد حسن: الزمالك يرفض رحيل بيزيرا ويتمسك بعودته للقاهرة قبل حسم مستقبله
منع عمالة الأطفال دون السن القانوني.. إجراءات حاسمة بالإسماعيلية لمنع تكرار حادث الدواويس
نقابة الصحفيين تعلن فتح باب التقدم للحج.. 30 ألف جنيه جدية حجز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية «سكن لكل المصريين» بعدد من المدن

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بمدن حدائق العاشر من رمضان و15 مايو وحدائق أكتوبر.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن نتائج جولات مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضمن الجولة التفقدية التي أجراها المهندس عمار مندور، نائب الهئية للتنمية والإنشاءات، بمدينة حدائق العاشر من رمضان، بحضور المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس جهاز المدينة، ومسئولي الجهاز، حيث تم تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمراحلها المختلفة، والتي شملت: المرحلة الخامسة بواقع 109 عمارات، بإجمالي 2130 وحدة سكنية، والمرحلة السادسة بواقع 258 عمارة، بإجمالي نحو 6192 وحدة سكنية، والمرحلة السابعة بواقع 118 عمارة، بإجمالي 2832 وحدة سكنية، إلى جانب متابعة أعمال التشطيبات والواجهات والطرق وتنسيق الموقع ومناطق الخدمات، كما تم تفقد أعمال رفع كفاءة المدخل الرئيسي للمدينة، وتنفيذ البوابة الرئيسية، وتنسيق الموقع.

 حدائق أكتوبر

وفي مدينة حدائق أكتوبر، تطرق التقرير لنتائج جولة المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز المدينة، ومسئولي الجهاز، لتفقد منطقة 810 عمارات ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، ومنها أعمال تمهيد وتجهيز الطرق الرئيسية والداخلية، وأعمال تنسيق الموقع العام، للوقوف على معدلات الإنجاز وما تم تنفيذه على أرض الواقع، والتأكد من سير الأعمال وفقًا للخطط الموضوعة.

مدينة 15 مايو

وفي مدينة 15 مايو، تابعت الوزيرة موقف عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومنها مشروع محور الإسكان لمتوسطي الدخل بمنطقة القرنفل، الذي يضم 91 عمارة بإجمالي 2184 وحدة سكنية، ومشروع منطقة الزهراء، الذي يضم 203 عمارات بإجمالي 4872 وحدة سكنية، ومشروع محور محدودي الدخل بمنطقة النرجس الـ100 فدان، الذي يضم 465 عمارة بإجمالي 11160 وحدة سكنية، مع متابعة معدلات التنفيذ وأعمال التشطيبات والمرافق وتنسيق الموقع، والتأكيد على سرعة استكمال الأعمال تمهيدًا للتسليم.

كما تضمنت المتابعة بمنطقة القرنفل بمدينة 15 مايو الاستماع إلى شكاوى المواطنين، خاصة المتعلقة بمنظومة الإنارة العامة، حيث تم التوجيه بسرعة حصر المواقع التي تعاني نقصًا أو عدم وجود أعمدة إنارة بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وتركيب الأعمدة، مع استمرار المتابعة لحين الانتهاء من الأعمال.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية مواصلة العمل وتكثيف المتابعة الميدانية، وسرعة استكمال الأعمال المتبقية، ودفع معدلات التنفيذ، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الجهود في مختلف مجالات العمل، ودعم كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات وأعمال التنمية وتحسين جودة الحياة، بما يعزز مقومات المدن الجديدة.

سكن لكل المصريين حدائق العاشر حدائق أكتوبر 15 مايو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

محمد صلاح

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

محمود صلاح

بالمكافآت والضرائب.. غزل المحلة يكشف القيمة الحقيقية لصفقة محمود صلاح

بيزيرا

بيزيرا يستجيب لنصيحة والده ويخطط لجلسة حاسمة مع الزمالك (خاص)

زيزو

أحمد شوبير: زيزو لم يكن محظوظًا.. وحالة الأهلي في الموسم الماضي من الصعب تكرارها

بالصور

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالأعشاب؟

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

زوجة حسام حسن

العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد