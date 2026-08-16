وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية «سكن لكل المصريين» بعدد من المدن

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بمدن حدائق العاشر من رمضان و15 مايو وحدائق أكتوبر.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن نتائج جولات مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضمن الجولة التفقدية التي أجراها المهندس عمار مندور، نائب الهئية للتنمية والإنشاءات، بمدينة حدائق العاشر من رمضان، بحضور المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس جهاز المدينة، ومسئولي الجهاز، حيث تم تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمراحلها المختلفة، والتي شملت: المرحلة الخامسة بواقع 109 عمارات، بإجمالي 2130 وحدة سكنية، والمرحلة السادسة بواقع 258 عمارة، بإجمالي نحو 6192 وحدة سكنية، والمرحلة السابعة بواقع 118 عمارة، بإجمالي 2832 وحدة سكنية، إلى جانب متابعة أعمال التشطيبات والواجهات والطرق وتنسيق الموقع ومناطق الخدمات، كما تم تفقد أعمال رفع كفاءة المدخل الرئيسي للمدينة، وتنفيذ البوابة الرئيسية، وتنسيق الموقع.

حدائق أكتوبر

وفي مدينة حدائق أكتوبر، تطرق التقرير لنتائج جولة المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز المدينة، ومسئولي الجهاز، لتفقد منطقة 810 عمارات ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، ومنها أعمال تمهيد وتجهيز الطرق الرئيسية والداخلية، وأعمال تنسيق الموقع العام، للوقوف على معدلات الإنجاز وما تم تنفيذه على أرض الواقع، والتأكد من سير الأعمال وفقًا للخطط الموضوعة.

مدينة 15 مايو

وفي مدينة 15 مايو، تابعت الوزيرة موقف عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومنها مشروع محور الإسكان لمتوسطي الدخل بمنطقة القرنفل، الذي يضم 91 عمارة بإجمالي 2184 وحدة سكنية، ومشروع منطقة الزهراء، الذي يضم 203 عمارات بإجمالي 4872 وحدة سكنية، ومشروع محور محدودي الدخل بمنطقة النرجس الـ100 فدان، الذي يضم 465 عمارة بإجمالي 11160 وحدة سكنية، مع متابعة معدلات التنفيذ وأعمال التشطيبات والمرافق وتنسيق الموقع، والتأكيد على سرعة استكمال الأعمال تمهيدًا للتسليم.

كما تضمنت المتابعة بمنطقة القرنفل بمدينة 15 مايو الاستماع إلى شكاوى المواطنين، خاصة المتعلقة بمنظومة الإنارة العامة، حيث تم التوجيه بسرعة حصر المواقع التي تعاني نقصًا أو عدم وجود أعمدة إنارة بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وتركيب الأعمدة، مع استمرار المتابعة لحين الانتهاء من الأعمال.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية مواصلة العمل وتكثيف المتابعة الميدانية، وسرعة استكمال الأعمال المتبقية، ودفع معدلات التنفيذ، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الجهود في مختلف مجالات العمل، ودعم كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات وأعمال التنمية وتحسين جودة الحياة، بما يعزز مقومات المدن الجديدة.