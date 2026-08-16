إقبال كثيف على عضوية الأهلي بالمنصورة الجديدة.. والنادي يدرس إغلاق المرحلة الأولى

شهدت الفترة الماضية إقبالا كثيفًا من الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي بمدينة المنصورة الجديدة، في ظل الاهتمام المتزايد بالمشروع من محافظات الدلتا، والتي يتمتع فيها النادي بشعبية جارفة.

جاء ذلك بعد وضع حجر الأساس قبل أسابيع في ضوء الشراكة الكبيرة بين شركة الأهلي للمنشآت الرياضية برئاسة المهندس تامر ناصر.

ومع انطلاق الأعمال الإنشائية، في خطوة تعكس الجدية في التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد بدأت العضويات تدفق للنادي.

ونظرًا للإقبال المتزايد من الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي في المرحلة الأولى خاصة وأن المتقدمين خلالها يتمتعون بمزايا وتسهيلات تدرس إدارة النادي إغلاق هذه المرحلة خلال الأسابيع القليلة القادمة.