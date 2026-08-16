بالمكافآت والضرائب.. غزل المحلة يكشف القيمة الحقيقية لصفقة محمود صلاح

كشف شريف الخشاب، المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، تفاصيل صفقة انتقال محمود صلاح إلى النادي الأهلي، موضحًا أن تأخر إتمام الصفقة جاء بسبب المفاوضات بين الطرفين حول طريقة سداد المقابل المالي والمكافآت.

محمود صلاح

وقال الخشاب، خلال تصريحات عبر قناة مودرن سبورت، إن إجمالي تكلفة الصفقة يصل إلى نحو 50 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن غزل المحلة سيحصل على 35 مليون جنيه كقيمة أساسية للصفقة.

وأوضح المدير الرياضي لغزل المحلة أن مبلغ الـ35 مليون جنيه سيتم سداده على دفعتين، بواقع 20 مليون جنيه مقدما، على أن يحصل النادي على 15 مليون جنيه أخرى بعد شهرين.

وأضاف أن هناك 10 ملايين جنيه إضافية كمتغيرات ومكافآت، يتم الحصول عليها وفقًا لعدد من البنود، من بينها تتويج الأهلي بلقب الكونفدرالية، إلى جانب عدد مشاركات وأهداف محمود صلاح، وكذلك انضمامه إلى منتخب مصر.

وأشار الخشاب إلى أن الأهلي سيتحمل أيضًا قيمة الضرائب الخاصة بالصفقة، التي تبلغ نحو 5 ملايين جنيه، ليصل إجمالي ما قد تتحمله خزينة النادي في الصفقة إلى قرابة 50 مليون جنيه، وفقًا لتحقيق بنود المكافآت والمتغيرات المتفق عليها.

وتأتي هذه التصريحات لتكشف تفاصيل الاتفاق المالي بين الأهلي وغزل المحلة بشأن انتقال محمود صلاح، بعد مفاوضات شهدت نقاشًا حول طريقة الدفع وقيمة المكافآت المرتبطة بأداء اللاعب ونتائج الفريق.