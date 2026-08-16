3 لاعبين يُثيرون الجدل داخل الأهلي .. عرض للرحيل ومفاوضات مستمرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات موقف ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد هاني وإمام عاشور وياسر إبراهيم، في ظل وجود عروض واهتمام من أندية خارجية للحصول على خدماتهم خلال الفترة المقبلة.

ثلاثي فريق الأهلي

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة أون سبورت FM، إن النادي الأهلي ينتظر حسم موقف الثلاثي، خاصة في ظل وجود تحركات وعروض تخص بعض اللاعبين، إلى جانب استمرار المناقشات مع آخرين بشأن مستقبلهم مع الفريق.

وأوضح شوبير أن ياسر إبراهيم يرغب في الانتقال إلى نادي الشباب السعودي، بعقد يمتد لمدة موسمين، إلا أن إدارة الأهلي لا تزال متمسكة بموقفها الرافض لرحيل اللاعب حتى الآن، ولم تمنح الموافقة على إتمام الصفقة.

وأشار إلى أن موقف محمد هاني يختلف عن ياسر إبراهيم، حيث لم يتلق اللاعب عرضًا رسميًا حتى الآن، لكن هناك نقاشات ومحادثات مستمرة بينه وبين إدارة النادي الأهلي بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “شوبير” أن مستقبل إمام عاشور لا يزال محل مفاوضات، مؤكدًا أن الحديث بشأن موقف اللاعب مستمر بين جميع الأطراف، دون الوصول إلى قرار نهائي حتى الآن.

وتترقب جماهير الأهلي موقف الثلاثي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، ورغبة إدارة النادي في الحفاظ على العناصر الأساسية، بالتزامن مع التعامل مع العروض المقدمة للاعبين ودراسة احتياجات الفريق الفنية.