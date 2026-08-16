برشلونة يرفع عرضه لحسم صفقة رودري من مانشستر سيتي

يواصل برشلونة تحركاته المكثفة في سوق الانتقالات الصيفية، سعيًا وراء تدعيم خط وسطه بالتعاقد مع الإسباني رودري هيرنانديز، نجم مانشستر سيتي، بعدما تقدم النادي الكتالوني بعرض جديد لإتمام الصفقة.

وبحسب الصحفي بن جاكوبس، وصلت قيمة العرض الثالث الذي قدمه برشلونة إلى أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني، بما يقارب 70 مليون يورو، في محاولة لإقناع إدارة مانشستر سيتي بالتخلي عن لاعب الوسط المخضرم.

وترددت أنباء عن رفض النادي الإنجليزي للعرض، إلا أن هذا الأمر لم يحسم رسميًا حتى الآن، مع استمرار الاتصالات بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل رودري.

ويبدو موقف اللاعب داعمًا لبرشلونة، بعدما أعطى موافقته على الانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني، وهو ما يمنح إدارة النادي الإسباني دفعة إضافية في مفاوضاتها مع مانشستر سيتي.

وفي المقابل، بدأت تحركات السيتي في سوق الانتقالات تثير التكهنات بشأن إمكانية رحيل رودري، رغم رغبة النادي في الحصول على المقابل المالي الذي يراه مناسبًا نظير الاستغناء عن خدماته.

وتزداد فرص برشلونة في الضغط على مانشستر سيتي، خاصة أن عقد رودري مع النادي لم يتبقَ عليه سوى نحو 10 أشهر، إلى جانب وصول اللاعب إلى عامه الثلاثين، ما قد يدفع الطرفين إلى البحث عن حل وسط بشأن قيمة الصفقة.

وكان مانشستر سيتي قد أنفق مبلغًا ضخمًا في 23 يوليو الماضي، بعدما تعاقد مع الإنجليزي إليوت أندرسون قادمًا من نوتنجهام فورست مقابل 135 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي.

كما ارتبط السيتي بالتعاقد مع المغربي الشاب أيوب بوعادي، لاعب ليل الفرنسي، وسط تقارير عن اقترابه من إتمام الصفقة مقابل أكثر من 100 مليون يورو.

وفي حال انتقال بوعادي إلى مانشستر سيتي بهذه القيمة، سيصبح أغلى لاعب مغربي على الإطلاق، متجاوزًا مواطنه أشرف حكيمي، الذي انتقل من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان مقابل 68 مليون يورو عام 2021.